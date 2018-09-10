Operação de resgate dura 11 horas e mobiliza Bombeiros, PM e Samu

Operação da PM, Bombeiros e Samu 192 por conta de um homem em surto psicótico em casa Crédito: Marcelo Prest

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, e equipes do Samu 192 foram mobilizados neste domingo (9) para uma operação de resgate no bairro Goiabeiras , em Vitória . A operação foi realizada por conta de um advogado, que aparentava estar em surto psicótico, estar trancado em casa e colocando a própria vida em risco.

Um negociador foi destacado para tentar convencer o homem a aceitar a ajuda. Um caminhão dos Bombeiros também foi levado ao local. A Avenida Fernando Duarte Rabelo ficou fechada por 11 horas. Moradores do bairro acompanharam o trabalho das equipes durante todo o tempo.

Além de interditar a avenida, a polícia precisou também isolar a área da casa do advogado para evitar que os moradores da região e curiosos atrapalhassem.

A negociação começou ainda na manhã de domingo, por volta das 11h, e só terminou por volta das 22h, quando o homem deixou a casa.

Foram mobilizadas cinco viaturas da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

O tenente-coronel Ribeiro, do Corpo de Bombeiros, disse que o homem precisou ser levado ao hospital Psiquiátrico de Cariacica

Junto com familiares decidimos levá-lo ao hospital, percebemos que ele não teria condição de ficar sozinho, disse.

Os familiares não quiseram falar com a imprensa. Vizinhos disseram que o advogado, que não teve o nome revelado, é tranquilo no dia a dia.

SECRETARIA DE SEGURANÇA

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informa que ocorrência aconteceu na região de Goiabeiras/Maria Ortiz neste domingo (9) e, por mais de 10 horas, as equipes da Companhia Independente de Missões Especiais e o Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate de uma pessoa, que aparentemente teve um surto. Ruas precisaram ser bloqueadas. Esse resgate foi bem-sucedido após negociações e a pessoa foi encaminhada pelo Samu para tratamento no hospital.