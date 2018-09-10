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Em Vitória

Operação de resgate dura 11 horas e mobiliza Bombeiros, PM e Samu

Os trabalhos começaram ainda pela manhã, às 11 horas, e terminaram por volta das 22 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 01:52

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 01:52

Operação da PM, Bombeiros e Samu 192 por conta de um homem em surto psicótico em casa Crédito: Marcelo Prest
O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, e equipes do Samu 192 foram mobilizados neste domingo (9) para uma operação de resgate no bairro Goiabeiras, em Vitória. A operação foi realizada por conta de um advogado, que aparentava estar em surto psicótico, estar trancado em casa e colocando a própria vida em risco. 
Um negociador foi destacado para tentar convencer o homem a aceitar a ajuda. Um caminhão dos Bombeiros também foi levado ao local. A Avenida Fernando Duarte Rabelo ficou fechada por 11 horas. Moradores do bairro acompanharam o trabalho das equipes durante todo o tempo.
Além de interditar a avenida, a polícia precisou também isolar a área da casa do advogado para evitar que os moradores da região e curiosos atrapalhassem.
A negociação começou ainda na manhã de domingo, por volta das 11h, e só terminou por volta das 22h, quando o homem deixou a casa. 
Foram mobilizadas cinco viaturas da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).
O tenente-coronel Ribeiro, do Corpo de Bombeiros, disse que o homem precisou ser levado ao hospital Psiquiátrico de Cariacica.
Junto com familiares decidimos  levá-lo ao hospital, percebemos que ele não teria condição de ficar sozinho, disse.
Os familiares não quiseram falar com a imprensa. Vizinhos disseram que o advogado, que não teve o nome revelado, é tranquilo no dia a dia.
SECRETARIA DE SEGURANÇA
Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informa que  ocorrência aconteceu na região de Goiabeiras/Maria Ortiz neste domingo (9) e, por mais de 10 horas, as equipes da Companhia Independente de Missões Especiais e o Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate de uma pessoa, que aparentemente teve um surto. Ruas precisaram ser bloqueadas. Esse resgate foi bem-sucedido após negociações e a pessoa foi encaminhada pelo Samu para tratamento no hospital.
 

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