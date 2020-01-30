Ônibus derruba poste em acidente na Curva do Saldanha, em Vitória

Ônibus derrubou poste na Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Iara Diniz | A Gazeta

Um micro-ônibus municipal de Vitória, da linha 052 (Santo Antônio), bateu contra um poste na Curva do Saldanha, o que fez com que pontos do Centro da Capital ficassem sem energia.

O acidente aconteceu no início da noite desta quarta-feira (29). Três passageiros e o motorista do ônibus foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o pneu do micro-ônibus furou e o motorista perdeu o controle. Com isso, ele acabou acertando o poste e o muro do barracão da escola de samba Imperatriz do Forte. Dez pessoas estavam no ônibus no momento do acidente.

O militar Marlon Fabiano Viana de Lacerda chegou no local do acidente minutos depois da colisão. De acordo com ele, aparentemente o motorista estava em estado de choque. "Ele foi socorrido, junto com as outras vítimas. Escutei o estouro forte seguido de um estrondo", detalhou.

Acidente com ônibus na Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Internauta

Segundo o caseiro do barracão da Imperatriz do Forte, o cabeleireiro Paulo César Meneses, não é a primeira vez que acontece um acidente no local, e também não é a primeira vez que batem no muro da escola.

A reportagem de A Gazeta acionou a EDP, que informou que enviaria uma equipe ao local para tomar as medidas necessárias. Questionada sobre quantas residências ficaram sem luz, a concessionária não soube informar.