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Problema

Ocupações no Centro de Vitória expõem drama social

Mais de 100 famílias vivem irregularmente em prédios em Vitória

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 01:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 01:51
Sentadas sobre um colchão, crianças assistem à TV em colégio que virou moradia Crédito: Fernando Madeira
O problema da ocupação de prédios abandonados no Centro de Vitória se arrasta por mais de um ano e só muda de endereço. Na segunda-feira (25), devido a uma decisão judicial que determinava a desocupação do antigo Hotel Majestic, parte das famílias foi para outro imóvel: o antigo Colégio São Vicente de Paulo. Com falta de política de habitação, especialistas alertam que o poder público não enfrenta o grande desafio de garantir o direito à moradia.
Mais de 100 famílias estão distribuídas entre oito prédios ociosos no Centro de Vitória, segundo o Movimento Nacional das Famílias sem-teto vindas da Fazendinha (MNFTF). Como a decisão da Justiça permitia o uso da força policial para a retirada dos moradores do Majestic, de 50 pessoas, 20 deixaram o prédio com medo. Antes, elas estavam abrigadas no antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI).
A ocupante Maria Luzia de Oliveira, de 49 anos, é uma das pessoas que decidiram sair e ir para a antiga escola. Eu saí porque estou com medo dos homens (a polícia) invadirem lá. O prazo que eles deram foi até segunda (25), para tirar todo mundo de lá. Na decisão estava escrito que eles iriam tirar todo mundo de lá.
Para resolver o problema não é necessária a construção de novos imóveis, segundo a professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Maria Helena Elpídio. De acordo com a especialista, o caminho seria revitalizar os prédios abandonados e transformá-los em habitação.
Falta política de habitação para a população pobre. As famílias não têm dinheiro para morar na cidade. Os preços dos aluguéis são altos e a moradia se tornou objeto de especulação imobiliária. Não tem mais terra em Vitória para construir.
A professora Clara Luiza Miranda, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Ufes, alerta que os prédios abandonados precisam obedecer o Plano Diretor Urbano (PDU) que prevê que os imóveis cumpram sua função social na cidade. Os proprietários precisam fazer um movimento e a prefeitura tem que incentivar o uso dos prédios. A questão do abandono do Centro é a conjunção do mercado imobiliário e a gestão pública que não fazem projetos para o bairro. Infelizmente já tem prédios que estão em ruínas.
Procurada, a Prefeitura de Vitória informou, por meio de nota, que está acompanhando o caso. A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que colocou à disposição das famílias os serviços dos Centro de Referência de Assistência Social (Cras), por meio do cadastro no CadÚnico, que é a principal porta de entrada para os projetos habitacionais do município. Mas, até o momento, não houve procura por parte das famílias.
O coordenador do MNFTF, conhecido como MC Tim, esclareceu que a maioria das famílias já possuem cadastro no CadÚnico na Prefeitura de Vitória. É uma burocracia. A gente está nesse movimento desde a Fazendinha (área ocupada em Vitória, em março de 2017). Estamos na luta há muito tempo.
Já o secretário de Direitos Humanos do Estado, Leonardo Oggioni, informou que o governo estadual não é responsável em dar um destino aos ocupantes nem de fornecer um aluguel social. O Estado presta um apoio ao governo federal e aos municípios na implementação das políticas habitacionais fornecendo as estruturas externas como calçamento de ruas e a questão de saneamento.
Já o Ministério das Cidades informou que atua na área de habitação através do Programa Minha Casa, Minha Vida, que subsidia até 90% do valor do imóvel.
 

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