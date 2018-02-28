Obras no Hucam prometem aumentar em 50% número de atendimentos

Crédito: Patrícia Scalzer

O Hospital Universitário, conhecido como Hucam, será ampliado e reformado. A Prefeitura de Vitória autorizou a edificação de quatro pavimentos na área em que ficam as casas ambulatoriais, no campus de Maruípe, onde o hospital está localizado.

Atualmente o Hucam oferta 22 mil consultas por mês. A previsão é de que a capacidade aumente cerca de 30% nas consultas ambulatoriais e até 50% em cirurgias ambulatoriais oftalmológicas.

No Hucam, há 129 ambulatórios. A expectativa é de que depois das obras ganhe mais 30, além de áreas físicas para fisioterapia, para complexo cirúrgico ambulatorial e para endoscopia ambulatorial. Vamos poder ampliar principalmente a oferta de consultas de especialidades, que hoje já é o forte do Hucam, afirma Luiz Alberto Sobral, superintendente do Hospital Universitário.

AS OBRAS

As obras serão divididas em três fases ou blocos, que formarão o futuro Complexo Multirreferenciado do Hucam. A primeira já está em fase de licitação e deve começar ainda em 2018, com previsão de custo de R$ 21 milhões. O primeiro bloco vai abranger os serviços hoje oferecidos nas casas 2 e 4 e terá um centro cirúrgico oftalmológico com cinco salas, cirurgia de otorrino e fonoaudiologia e a ginecologia.

O bloco 1 ficará no local onde uma obra de ampliação do hospital foi iniciada em 2007 e que está parada desde 2012. Na época, a ideia era construir o Instituto de Oftalmologia.

Assim, as casas 2 e 4 serão desocupadas e será construído no lugar o o bloco 2 do Complexo Multirreferenciado. Quando o bloco 2 estiver pronto, as casas 1, 5 e 6 serão desocupados e seus serviços passarão para o novo local. Funcionarão no bloco 2 a pediatria, infectologia, ambulatório de tuberculose, neurologia, pneumologia, reumatologia e ortopedia.

No local das casas 1, 5 e 6 será construído o terceiro bloco do Complexo. Lá funcionarão a área de dermatologia e de saúde mental.

A proposta é de que ao final da construção, os blocos 2 e 3 se juntem e componham um só prédio, que estará diretamente ligado ao hospital.

Nessa configuração de projetos, a gente consegue trocar o pneu do carro com o carro andando. A gente consegue tocar a obra sem fazer interrupção do atendimento à população, afirmou Luiz Alberto Sobral, superintendente do Hucam.

AS CASAS AMBULATORIAIS

No campus da Ufes em Maruípe funcionam o Hucam e sete casas ambulatoriais. Serão derrubadas as casas 1, 2, 4, 5 e 6. As outras duas áreas serão utilizadas para salas de aula, atividades administrativas e outras finalidades.