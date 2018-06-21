Obras em Vitória complicam trânsito na Segunda Ponte e Cinco Pontes

Um recapeamento asfáltico realizado na região da Ilha do Príncipe, em Vitória, congestionou o trânsito na Segunda Ponte e também nas Cinco Pontes no início da tarde desta quinta-feira (21).
A pista da direita da Avenida Elias Miguel está parcialmente interditada para a realização da obra. Segundo a Guarda Municipal, por volta das 15h20, a situação permanecia inalterada.
Há, ainda, intensos pontos de retenção na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do Bairro Cobilândia, em Vila Velha, para quem segue no sentido Segunda Ponte devido às obras na Ponte de Nova América.
Mais cedo, às 13h30, três carros quebraram na Segunda Ponte, piorando o fluxo de veículos.
Às 17h30 o trânsito na Segunda Ponte e na Cinco Pontes permanecia congestionado.