Obras de ciclovia na Avenida Rio Branco sem prazo para acontecer

Segundo a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, a prefeitura ainda aguarda por financiamento Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

As obras de ciclovia na Avenida Rio Branco, no trecho da Praia do Canto, em Vitória, ainda não têm previsão para ocorrer.

Segundo a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, a prefeitura ainda aguarda por financiamento: Lá as obras serão maiores. Como o canteiro central possui árvores, ele terá que ser ampliado para a construção da ciclovia. Em decorrência do alargamento do canteiro, o estacionamento no sentido Praia do Canto - Santa Lúcia será eliminado.

Já o trecho da Rio Branco no bairro Santa Lúcia vai ganhar a ciclovia, mas ainda não há data para o início das melhorias. No entanto, Lenise garante: Será em breve.

Por lá, a repaginada será mais simples. O canteiro central, que não possui árvores, será adaptado para dar lugar a uma ciclovia de 2,5 metros. Como não haverá alargamento do canteiro, a pista se manterá com três faixas de veículos de cada lado, além das vagas de estacionamento que já existem. A obra será realizada pela própria prefeitura.

RUA DA GRÉCIA

Dentro de 90 dias, podem ter início as obras de melhorias da Rua da Grécia, na Praia do Canto. Com investimento inicial estimado em R$ 700 mil, a mudança será feita para atender, principalmente, aos pedestres: calçadas serão construídas dos dois lados da pista, que também ganhará uma ciclofaixa.

A secretária Lenise Loureiro diz que a previsão é que as obras sejam concluídas até novembro. Acreditamos que a licitação seja publicada até sexta-feira, dia 9. As obras serão iniciadas assim que esse processo for concluído, afirma.

O novo projeto para o local prevê a construção de uma calçada menor junto a uma ciclofaixa do lado direito da rua (no sentido Reta da Penha). Já do lado esquerdo, será construída uma calçada mais larga. Em função disso, as vagas de estacionamento que existem atualmente terão que ser eliminadas.

A questão mais importante é garantir a segurança do pedestre. Hoje, aquela rua é muito estreita. Pessoas com carrinhos de bebê precisam andar no meio da rua, enfatiza Lenise.

MORADORES

O presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, César Saad, acredita que ambas as modificações trarão benefícios. A ciclovia na Rio Branco é importante para a mobilidade urbana, pois sabemos que, somente com essas medidas, as pessoas passarão a deixar mais os carros em casa. Já a Rua da Grécia não é uma área muito comercial e a falta de vagas não terá tanto impacto. Ampliar as calçadas trará melhorias para o bairro em geral, justifica.