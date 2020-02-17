Obras atrasam início das aulas em escola de Vila Velha

Obras atrasam início do ano letivo em escola de Ponta da Fruta, Vila Velha Crédito: Internauta

As aulas de todas as escolas públicas de Vila Velha deveriam ter começado no dia 5 de fevereiro, mas os alunos da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Professora Nair Dias Barbosa, em Ponta da Fruta, só puderam começar o ano letivo nesta segunda-feira (17). Por conta do atraso nas obras, que prometiam revitalização de salas e uma mudança no telhado da quadra de esportes, os alunos tentam voltar a rotina 12 dias depois do início do ano letivo na cidade.

De acordo San Clever Nunes, presidente comunitário de Ponta da Fruta e pai de um aluno que estuda na Umef, as obras começaram assim que as crianças entraram de férias, e o planejamento da Prefeitura de Vila Velha era terminar os reparos antes do início do ano letivo, que estava programado para o dia 5 de fevereiro.

Ainda segundo ele, que liderou uma reunião recente com o secretário de Educação do município, Roberto Beling, a prefeitura pediu mais 60 dias para o fim das obras, que estão sendo feitas deste o início das férias dos alunos.

"Metade da escola está interditada, pediram mais 60 dias de prazo. O planejamento era fazer novas salas, com uma modernização. Os módulos usados não eram adequados, eram muito quentes, não era seguro e ficavam alagados com frequência" San Clever Nunes - Presidente comunitário de Ponta da Fruta e pai de aluno

Responsável pelos vídeos que mostram o atraso nas obras, San Clever afirmou não estar confiante com o fim das obras na escola de Ponta da Fruta. Ele ainda relata que os trabalhos estão sendo feitos "em passos de tartaruga". "O grande problema é que não acreditamos que as obras terminem no prazo que foi estipulado", finalizou.

De acordo com o Conselheiro Fiscal de Ponta da Fruta, Carlos André, os responsáveis pelas crianças se preocupam com o processo de aprendizagem, que segundo ele, será prejudicado com o atraso de quase duas semanas.

"Acredito que a escola deve tentar acelerar o processo de aprendizagem e os alunos vão ter dificuldade. Causa um desconforto. A prefeitura foi procurada e os assessores foram ao local, conversaram e disseram que daria tudo certo, aquele papo de político para tentar remediar a situação e acalmar os pais", criticou Carlos André.