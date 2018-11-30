Obra da 'Rotatória do Dório Silva' é escolhida por moradores na Serra

Projeto da rotatória na Serra Crédito: Divulgação | Prefeitura da Serra

Serra, a proposta da "Rotatória do Dório Silva", em Laranjeiras, foi a mais votada entre os moradores do município e eleita a "Obra da Cidade 2019". O órgão prevê que as obras comecem no segundo semestre de 2019. Outras duas propostas também entraram na disputa, sendo o binário na Norte Sul e revitalização da orla de Bicanga e Balneário de Carapebus. Disponibilizada em uma enquete popular no site da Prefeitura da, a proposta da "Rotatória do", em, foi a mais votada entre os moradores do município e eleita a "Obra da Cidade 2019". O órgão prevê que as obras comecem no segundo semestre de 2019. Outras duas propostas também entraram na disputa, sendo o binário nae revitalização da orla de Bicanga e

Ao Gazeta Online, a secretária de Planejamento Estratégico, Lauriete Caneva, contou que, além da rotatória, a área, que tem 4 mil m², contará com praças, um mergulhão de 200 metros  que é uma passagem subterrânea , estacionamentos, ciclovias e até mesmo espaço de eventos. Segundo a secretária, a construção do projeto poderá melhorar o trânsito de veículos na região, onde circulam quatro mil veículos por hora.

"É extremamente importante em relação ao trânsito e também pela circulação de pedestre e ciclovias. Por exemplo, as ruas que chegam nessa área tem ciclovias. Quando as ciclovias chegam na rotatória, a pessoa tem toda uma dificuldade para atravessar, para dar continuidade à ciclovia nas demais avenida".

A passagem subterrânea contará com cinco faixas, sendo duas para transporte coletivo e três para o tráfego geral, que ligará a região de Laranjeiras a Civit. A obra deve começar na Avenida Eudes Scherrer de Souza e custará R$ 60 milhões.

"Nós temos a previsão de captação desses recursos. Já demos entrada nessa captação e estamos esperando o retorno do Ministério de Cidades".

BINÁRIO NA NORTE SUL

O projeto da construção do binário esteve entre as três obras que concorreram a votação. A secretária afirma que, apesar de não ter vencido a disputa, ainda há possibilidade da prefeitura dar início ao projeto, porém a data ainda não foi definida.

"Ela também já tem toda uma proposta. A gente já tem discussões para buscar recursos. Na enquete, ela não foi priorizada agora, que a obra não vai se perder de vista, porque cada proposta tem a priorização pra aquele ano, mas isso não quer dizer que não é uma necessidade. A obra é uma necessidade também do município, mas ela não foi priorizada para 2019", disse.

A proposta é que a via atual seguirá em sentido único para Laranjeiras, entre a Avenida dos Metalúrgicos a e ES 010. Já os motoristas que seguiam no sentido oposto, terão que passar pela Avenida Lourival Nunes.