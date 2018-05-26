OAB-ES repudia CPI dos Maus-Tratos: 'tribunal de exceção'

George Alves na CPI dos Maus-Tratos Crédito: Sullivan Silva

A Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo (OAB-ES) divulgou neste sábado (26) uma nota oficial repudiando a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, que aconteceu nesta sexta-feira (25). Na comissão, o acusado de estuprar a jovem Thayná, Ademir Lúcio Ferreira, e o pastor George Alves, acusado de abusar e matar o filho e o enteado, prestaram depoimentos. Quem presidiu a CPI foi o senador Magno Malta.

Na nota oficial, a OAB-ES manifesta o repúdio dizendo que a CPI afronta princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. A instituição diz que a forma de condução da audiência pública expôs as vítimas e os acusados. A ordem dos advogados também caracterizou a comissão como "espetáculo" e diz que o que foi apresentado se distancia do que deveria ser uma audiência de CPI.

"Feitos para palco político, atos como os que assistimos em Vitória estão longe de contribuir para promoção da justiça e se afastam do rigor e da seriedade que devem marcar a atuação do Poder Legislativo e de uma CPI", diz um trecho da nota.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Espirito Santo, no seu dever institucional e no seu compromisso intransigente com os Direitos Humanos, vem manifestar seu repudio aos acontecimentos ocorridos nos dias 24 e 25 de maio de 2018, na sede da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, por ocasião da realização da Audiência Publica da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus-Tratos, que afrontaram princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A forma de condução da Audiência Publica expôs vitimas e acusados. O espetáculo apresentado na CPI se distancia do que deveria ser uma Audiência de Comissão Parlamentar de Inquérito.

São bem delineados os papeis das Instituições e Poderes que compõem o Sistema de Justiça e Segurança  Policia Judiciaria, Ministério Publico e Poder Judiciário - e que, ao atuarem a luz do devido processo legal, elucidam crimes, individualizam condutas e responsabilizam os autores na medida de seus atos e, com isso, promovem Justiça.

O que estiver fora deste arcabouço constitucional normativo, configura tribunal de exceção, processo inquisitorial e espetáculo político, que promove violações de Direitos Humanos e passa ao largo do que deveria ser mecanismo de enfrentamento à impunidade e criminalidade.

Prisões espetaculares, indeferimento de pedido de segredo de Justiça e impedimento ao pleno exercício da advocacia, não contribuem para garantia da justiça e expõem as crianças e as famílias, possibilitando uma retraumatização e aprofundamento das marcas indeléveis que atravessam casos desta natureza.

Feitos para palco político, atos como os que assistimos em Vitória estão longe de contribuir para promoção da justiça e se afastam do rigor e da seriedade que devem marcar a atuação do Poder Legislativo e de uma CPI.

Definitivamente, cruzadas morais não dialogam com princípios constitucionais de garantia, que são os sustentáculos inegociáveis do Estado Democrático de Direito.

Vitoria, 26 de maio de 2018.