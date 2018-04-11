'O tráfico não controla nada no ES', afirma secretário de Segurança

O secretário de Segurança afirmou que o tráfico não controla nada no ES Crédito: João Paulo Rocetti

"O tráfico não controla nada no Espírito Santo." A afirmação é do novo secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Ainda que o Estado tenha registrado recentemente casos de violência como a execução de dois irmãos com mais de 20 tiros cada um, no Morro da Piedade, em Vitória, e a morte de uma jovem por bala perdida, em Porto Novo, Cariacica, o secretário garantiu que a situação está dominada.

"A Polícia Militar patrulha com tranquilidade, nossos policiais não tem medo de entrar em qualquer bairro. Entra, patrulha e permanece. A PM patrulha qualquer bairro da Grande Vitória e de qualquer cidade do Espírito Santo sem problema algum. E aquele bairro que apresentar qualquer tipo de problema, nós vamos com força total para resolver", afirmou o secretário.

Ainda que moradores de bairros pobres da Grande Vitória tenham reclamado com frequência do poder exercido por traficantes dentro das comunidades e da onda de medo e terror instaurada, o secretário é taxativo ao negar que não há qualquer controle por parte do tráfico de drogas.

"Aquele tráfico que tenta influenciar nos territórios, as polícias agem fortemente. A Polícia Militar com patrulhamento ostensivo e a Polícia Civil com suas investigações", assegurou Nylton Rodrigues.

Um exemplo do desespero dos moradores de bairros carentes foi retratado por uma moradora da Piedade em uma carta . Com o bairro de luto pelo assassinato dos irmãos Ruan Reis, 19 anos, e Damião Reis, 22, mortos com mais de 20 tiros cada um, uma moradora do bairro escreveu texto para pedir socorro: Ficamos muito tristes ao ver famílias sendo agredidas e ameaçadas por bandidos, que aterrorizam a comunidade, com armas apontadas em suas cabeças, colocando medo em pessoas trabalhadoras e do bem (sic).

CRIME NA PIEDADE

Ruan Reis (à esquerda) e Damião Reis (à direita): irmãos mortos na madrugada deste domingo com mais de 20 tiros cada Crédito: Reprodução/Facebook