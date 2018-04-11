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Nylton Rodrigues

'O tráfico não controla nada no ES', afirma secretário de Segurança

Apesar da situação de medo relatada por moradores de algumas comunidades, Nylton Rodrigues disse que as polícias têm agido fortemente para impedir a influência de criminosos

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 15:26
O secretário de Segurança afirmou que o tráfico não controla nada no ES Crédito: João Paulo Rocetti
"O tráfico não controla nada no Espírito Santo." A afirmação é do novo secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Ainda que o Estado tenha registrado recentemente casos de violência como a execução de dois irmãos com mais de 20 tiros cada um, no Morro da Piedade, em Vitória, e a morte de uma jovem por bala perdida, em Porto Novo, Cariacica, o secretário garantiu que a situação está dominada.
"A Polícia Militar patrulha com tranquilidade, nossos policiais não tem medo de entrar em qualquer bairro. Entra, patrulha e permanece. A PM patrulha qualquer bairro da Grande Vitória e de qualquer cidade do Espírito Santo sem problema algum. E aquele bairro que apresentar qualquer tipo de problema, nós vamos com força total para resolver", afirmou o secretário.
Ainda que moradores de bairros pobres da Grande Vitória tenham reclamado com frequência do poder exercido por traficantes dentro das comunidades e da onda de medo e terror instaurada, o secretário é taxativo ao negar que não há qualquer controle por parte do tráfico de drogas.
"Aquele tráfico que tenta influenciar nos territórios, as polícias agem fortemente. A Polícia Militar com patrulhamento ostensivo e a Polícia Civil com suas investigações", assegurou Nylton Rodrigues.
Um exemplo do desespero dos moradores de bairros carentes foi retratado por uma moradora da Piedade em uma carta. Com o bairro de luto pelo assassinato dos irmãos Ruan Reis, 19 anos, e Damião Reis, 22, mortos com mais de 20 tiros cada um, uma moradora do bairro escreveu texto para pedir socorro: Ficamos muito tristes ao ver famílias sendo agredidas e ameaçadas por bandidos, que aterrorizam a comunidade, com armas apontadas em suas cabeças, colocando medo em pessoas trabalhadoras e do bem (sic).
CRIME NA PIEDADE
Ruan Reis (à esquerda) e Damião Reis (à direita): irmãos mortos na madrugada deste domingo com mais de 20 tiros cada Crédito: Reprodução/Facebook
Sobre a morte dos irmãos no Morro da Piedade, ocorrida em março, Nylton Rodrigues afirmou que as investigações seguem em sigilo, mas têm avançado. O mesmo, segundo ele, vale para a morte de Karolaine do Rosário Matos, de 18 anos, baleada na cabeça no último dia 03 de abril, em Porto Novo, Cariacica.
"No caso de Porto Novo o inquérito policial foi instaurado, a polícia já começou as investigações. O duplo homicídio ocorrido no Morro da Piedade a Polícia Civil está investigando. As investigações estão em estágio evoluído para que a gente possa dar uma resposta à sociedade", encerrou.

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