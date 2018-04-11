'O tráfico não controla nada no ES', afirma secretário de Segurança

"O tráfico não controla nada no Espírito Santo." A afirmação é do novo secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Ainda que o Estado tenha registrado recentemente casos de violência como a execução de dois irmãos com mais de 20 tiros cada um, no Morro da Piedade, em Vitória, e a morte de uma jovem por bala perdida, em Porto Novo, Cariacica, o secretário garantiu que a situação está dominada.
"A Polícia Militar patrulha com tranquilidade, nossos policiais não tem medo de entrar em qualquer bairro. Entra, patrulha e permanece. A PM patrulha qualquer bairro da Grande Vitória e de qualquer cidade do Espírito Santo sem problema algum. E aquele bairro que apresentar qualquer tipo de problema, nós vamos com força total para resolver", afirmou o secretário.
Ainda que moradores de bairros pobres da Grande Vitória tenham reclamado com frequência do poder exercido por traficantes dentro das comunidades e da onda de medo e terror instaurada, o secretário é taxativo ao negar que não há qualquer controle por parte do tráfico de drogas.
"Aquele tráfico que tenta influenciar nos territórios, as polícias agem fortemente. A Polícia Militar com patrulhamento ostensivo e a Polícia Civil com suas investigações", assegurou Nylton Rodrigues.
Um exemplo do desespero dos moradores de bairros carentes foi retratado por uma moradora da Piedade em uma carta. Com o bairro de luto pelo assassinato dos irmãos Ruan Reis, 19 anos, e Damião Reis, 22, mortos com mais de 20 tiros cada um, uma moradora do bairro escreveu texto para pedir socorro: Ficamos muito tristes ao ver famílias sendo agredidas e ameaçadas por bandidos, que aterrorizam a comunidade, com armas apontadas em suas cabeças, colocando medo em pessoas trabalhadoras e do bem (sic).
CRIME NA PIEDADE
Sobre a morte dos irmãos no Morro da Piedade, ocorrida em março, Nylton Rodrigues afirmou que as investigações seguem em sigilo, mas têm avançado. O mesmo, segundo ele, vale para a morte de Karolaine do Rosário Matos, de 18 anos, baleada na cabeça no último dia 03 de abril, em Porto Novo, Cariacica.
"No caso de Porto Novo o inquérito policial foi instaurado, a polícia já começou as investigações. O duplo homicídio ocorrido no Morro da Piedade a Polícia Civil está investigando. As investigações estão em estágio evoluído para que a gente possa dar uma resposta à sociedade", encerrou.