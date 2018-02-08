O que explica o fracasso da Jucutuquara em mais um carnaval?

Escola de samba Unidos de Jucutuquara no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Vitor Jubini

Mesmo com os problemas que a escola rebaixada do Grupo Especial para o Grupo A, a Andaraí, teve com o carro quebrado no Sambão do Povo no desfile de sábado passado, no mundo do samba já corriam comentários sobre a possibilidade de a Jucutuquara ser uma das candidatas ao rebaixamento. Disso ela escapou, mas ficou com a penúltima colocação, com 174,4 pontos, o que, por si só, já é surpreendente.

A agremiação sempre foi uma das mais populares do Estado, seus ensaios movimentavam a população de Vitória e os desfiles estavam constantemente no páreo para vencer a disputa na elite do carnaval. A última vitória foi em 2009. Ao todo, são sete títulos e dois vice-campeonatos em 2015 e 2016.

Ano passado, porém, ficou na quinta colocação e já dava sinais de um desgaste que ficou mais evidente este ano, com o desfile apagado sobre o quilombola Ambrosio que fechou as apresentações do Grupo Especial.

Chamou atenção o último carro, visivelmente não finalizado. Diante desse resumo, o questionamento que fica é: o que aconteceu com a escola?

Divisões internas, crise econômica e uma linha de administração bastante questionada estão entre as razões apontadas por pessoas ligadas ao carnaval que pediram para não ser identificadas.

Membros apontam que nas eleições de outras escolas fortes, como MUG e Boa Vista, a comunidade se une para eleger e apoiar um novo presidente. Na Jucutuquara, sempre são duas ou três chapas na disputas. E a eleita não tem ou não consegue congregar apoio das outras.

Sobre as dívidas e a crise, como destacaram os entrevistados, todas as escolas passaram pelos mesmos problemas. O rolamento da dívida é um vício comum às agremiações. Então, os membros da comunidade questionam: por que só a Jucutuquara não conseguiu atravessar os anos de crise?

Direção

Por fim, a atual direção. O presidente Guilherme Monteiro foi eleito para comandar os carnavais de 2017 e 2018. Integrante legítimo da comunidade, pôs a família para ajudá-lo. Tanto que a rainha de bateria anterior, Lorena Bragatto, foi substituída por Luíza de Freitas Monteiro, neta do presidente.

Pelo que se diz, ele teria afastado integrantes tradicionais da escola, pessoas que se esforçavam para fazer o desfile acontecer. Além disso, a falta de tato como administrador teria o impedido, por exemplo, de negociar crédito com outros comerciantes e empresários.

Escola tem dívida de longa data, diz presidente

O presidente da Jucutuquara, Guilherme Monteiro, rebateu todas as críticas de que a decadência da Jucutuquara esteja relacionada à sua administração, que cuidou dos carnavais de 2017 e 2018.

Jucutuquara vem caindo há tempos. É a escola que mais deve, R$ 1,3 milhão. Os outros administradores afundaram a Jucutuquara em dívida. Eu vou terminar a minha administração agora em abril sem nenhuma dívida deixada pela minha gestão. A maioria dos ex-presidentes só fez crescer a dívida, diz Monteiro.

Ele diz que não pretende disputar a eleição, em abril, para o comando do próximo biênio. Se eu fosse continuar, a Jucutuquara iria voltar ao topo. Quero ver quem vai ser o artista que vai entrar e vai afundar de vez, diz.