O que as escolas do ES estão fazendo para evitar coronavírus?

Coronavírus Crédito: Pixabay

O aumento de casos confirmados e suspeitos de coronavírus no Brasil tem gerado discussões acerca de medidas mais enérgicas na tentativa de conter o avanço da doença. Uma dessas ações que está sendo discutida pelos representantes do Ministério da Saúde é a possibilidade de adiantar o período de férias escolares de dezembro para os meses de inverno.

A Gazeta procurou secretarias de Educação e de Saúde para saber se essa ideia pode vir para as escolas do Espírito Santo e também conhecer o que tem sido feito na área da educação para evitar contaminações e transmissão do coronavírus.

De acordo com o coordenador do Centro de Operações de Emergência (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin, a mudança no calendário escolar é uma situação que será definida pelo Ministério da Saúde. "Aqui no ES, já nos articulamos com a área da educação para monitorar indivíduos que apresentem os sintomas na sala de aula, como já é feito no caso de qualquer doença. Se apresentar sintomas, em especial respiratório, é solicitado ao aluno que fique em casa", pontuou.

Sala de aula Crédito: Divulgação

ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS

A Secretaria Estadual da Educação (Sedu) informou, por nota, que já estuda junto à Secretaria da Saúde (Sesa) uma ação conjunta quanto a medidas de prevenção no ambiente escolar.

Equipes das duas secretarias estiveram reunidas, na manhã desta quarta (11), para alinhar a elaboração de uma Nota Técnica orientativa sobre o Covid-19, especificamente para o público escolar (estudantes e profissionais da Educação).

Paralelo a isso, medidas e procedimentos de prevenção já foram enviadas às Superintendências Regionais de Educação e às escolas da Rede Estadual. A Sedu reforça que em casos de febre e dores, a orientação é o aluno permanecer em casa e, diante a mais gravidade, vá à Unidade de Saúde. No momento, o calendário letivo está mantido.

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ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Na Serra, a prefeitura disse que as escolas já fazem orientações em relação à higiene das mãos e ações para prevenção de doenças por meio de projetos e atividades pedagógicas.

A Secretaria Municipal de Educação de Cariacica informou que irá aguardar as orientações do Ministério da Saúde sobre o assunto, mas que ensina o procedimento de limpeza das mãos e do uso do álcool em gel.

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), não alterou o calendário escolar em consequência do coronavírus. A administração municipal seguirá todas as orientações e determinações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde em suas unidades de Ensino. Também foi enviada uma circular à direção de todas as 101 escolas municipais sobre os cuidados relativos à saúde dos alunos, profissionais de Educação, pais e responsáveis.

Sala de aula de alunos da educação infantil Crédito: Nicole Honeywill Sincerely /Unsplash

ESCOLAS PARTICULARES

A rede particular de ensino também está atenta à higiene, mas afirma que as aulas estão sendo realizadas dentro do calendário previsto, como pontua Geraldo Diório Filho, superintendente do Sindicato das Empresas Particulares do Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES). Ao todo, são 372 escolas particulares no estado.

"Estamos seguindo o protocolo da saúde, já tivemos reunião com o Ministério Público para pedir orientações, e seguimos com as aulas normais, atentos ao protocolo respiratório e também à higiene. Só haverá mudança de calendário se houver determinação federal", pontuou.

FACULDADES E UNIVERSIDADES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) seguirá as orientações dos ministérios da Educação e da Saúde. Por enquanto, o funcionamento da instituição não será alterado. A Ufes também informou que aguarda o posicionamento do Ministério da Saúde para eventual mudança de planos.

A Faculdade de Direito de Vitória (FDV) encaminhou nota informando que, por enquanto, não há nenhuma previsão de alteração específica no calendário letivo, mas está atenta a qualquer indicação dos órgãos competentes.

A Universidade Vila Velha (UVV) informou, por nota, que se coloca à disposição das autoridades no assunto para ouvir sugestões em benefício dos alunos e colaboradores da instituição. Já há uma recomendação, internamente, para que alunos, professores e colaboradores que tenham visitado países com casos confirmados do novo coronavírus e que apresentam sintomas permaneçam em casa, evitando contato com demais pessoas e, quando possível, se encaminhe ao atendimento médico para avaliação.

Já a faculdade Estácio descreveu que divulgou entre professores e alunos das unidades no Espírito Santo orientações sobre medidas de precaução e prevenção relacionadas ao coronavírus. Até o momento, a faculdade não identificou a necessidade de restringir a frequência de alunos à instituição.