O que é ser mulher nos dias de hoje? Confira o bate-papo

"O que é ser mulher nos dias de hoje?" Essa pergunta é o ponto de partida de um bate-papo que acontece na manhã desta quinta-feira (8), no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Confira abaixo a transmissão ao vivo.
Participaram da conversa a médica mastologista Claudia Mameri, a life coach Luciana Almeida, a psicóloga e sexóloga Gina Strozzi, a empresária Ana Maria Tongo, a cronista Maria Sanz Martins e a psicóloga Angelita Scárdua. O bate-papo conta com a mediação da editora da Revista.Ag, Mariana Perini.