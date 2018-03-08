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Dia da Mulher

O que é ser mulher nos dias de hoje? Confira o bate-papo

A conversa acontece na manhã desta quinta-feira (08), no auditório da Rede Gazeta, em Vitória

Publicado em 08 de Março de 2018 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 11:49
"O que é ser mulher nos dias de hoje?" Essa pergunta é o ponto de partida de um bate-papo que acontece na manhã desta quinta-feira (8), no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Confira abaixo a transmissão ao vivo. 
Participaram da conversa a médica mastologista Claudia Mameri, a life coach Luciana Almeida, a psicóloga e sexóloga Gina Strozzi, a empresária Ana Maria Tongo, a cronista Maria Sanz Martins e a psicóloga Angelita Scárdua. O bate-papo conta com a mediação da editora da Revista.Ag, Mariana Perini.
 

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