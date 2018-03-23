O mundo busca o transporte coletivo, diz prefeito sobre a Linha Verde

Luciano Rezende voltou a defender a Linha Verde Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após a liminar que suspendeu a Linha Verde na Avenida Dante Michelini, na última quarta-feira (21), o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, voltou a defender a faixa exclusiva em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (23). Rezende falou sobre a decisão da Justiça e afirmou que houve planejamento e organização do projeto de mobilidade urbana.

IMPLANTAÇÃO DA LINHA VERDE

Segundo Rezende, a Linha Verde foi prevista no Plano Plurianual de 2018 e fez parte das propostas de campanha de todos os candidatos à Prefeitura de Vitória. Luciano explica que a faixa exclusiva de ônibus é a ideia para toda a Região Metropolitana de Vitória.

"É preciso ter um período de testes e nós avisamos que teria, e seria um mês, podendo ser prorrogado, e sem multas. Em dois dias tivemos acidentes graves que fecharam toda a pista, e nesse momento a linha verde é liberada, mas também há o aprendizado. Esse é um processo que, onde aconteceu, em qualquer cidade do Brasil, teve momentos de tensão, adaptação, mas depois temos a lógica do transporte coletivo, que é a única saída para a mobilidade urbana", explica o prefeito.

PLANEJAMENTO

Nos dez dias em que a Linha Verde fez parte do trajeto, o grande questionamento dos moradores foi sobre o planejamento do projeto em prática. O prefeito disse que que houve planejamento, mas que é normal que, posto em prática, o plano precisaria de ajustes. Ele enfatizou o número de moradores de Vitória e comentou sobre o abandono do transporte público, que gera o aumento no trânsito.

"Nossa equipe de trânsito visitou 12 cidades em que há faixa exclusiva de ônibus, mas acontece que, quando se põe algo em prática, ajustes são necessários. O tráfego naquela região sempre foi complicado, ontem (22), mesmo com a liberação da Linha Verde, recebi fotos do trânsito complicado naquela região", comenta.

Além disso, Luciano Rezende afirma que não houve tempo suficiente para ajustar o que ele chamou de a maior mudança de mobilidade que Vitória teve nos últimos anos.

"Tivemos cinco ou seis dias úteis apenas para a maior mudança de mobilidade que a cidade teve nos últimos anos, que é a lógica do transporte coletivo, a única saída para Vitória. É uma cidade corredor em que todos passam de automóvel porque ao longo dos anos foram deixando o transporte coletivo. O caminho mais simples para poder melhorar o transporte público é facilitar a rapidez para as pessoas começarem a voltar", observa o prefeito.

SUSPENSÃO

Luciano fala também sobre a suspensão da faixa exclusiva após a decisão judicial.

"Nós tivemos dois dias de grandes acidentes, então é preciso que as pessoas entendam que toda equipe de trânsito está medindo, filmando, fotografando, cronometrando, mudando os tempos dos sinais em um período que avisamos que seria de ajustes", explica.

TRANSPORTE PÚBLICO

Ao ser questionado sobre a qualidade do transporte público em Vitória, o prefeito concorda que os ônibus não atendem a população devidamente, e por isso houve a busca pela implantação da Linha Verde.

"Você só melhora o sistema melhorando o conforto ou dando maior rapidez. Para melhorar o conforto é preciso recurso. A opinião sobre o veto é simples, achar um caminho é extremamente complexo. Tem que ter paciência", diz.

VOLTA DA LINHA VERDE

O prefeito Luciano Rezende afirma que a prefeitura vai fazer a defesa da Linha Verde, e conclui que será uma opção que a cidade terá que fazer.

"Dentro do contexto de justiça, comunidade, volto a dizer, isso é uma opção que a cidade vai ter que fazer: continuar dentro dos automóveis ou buscar o transporte coletivo. O mundo inteiro está buscando o coletivo, em nenhum lugar é fácil esta mudança", enfatizou.