Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Idosa com Covid-19 no ES: 'Médico disse que eu corria menos risco em casa'
Cariacica

Idosa com Covid-19 no ES: 'Médico disse que eu corria menos risco em casa'

Com febre, falta de ar e dor no corpo, a artista plástica Martha Conceição Viola Cola, de 64 anos, foi atendida duas vezes no hospital, mas foi orientada a fazer isolamento em casa, por ser do grupo de risco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 16:18

Publicado em 27 de Março de 2020 às 16:18

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash
A artista plástica Martha Conceição Viola Cola, de 64 anos, é uma das pessoas com a Covid-19 no Espírito Santo. A moradora de Cariacica, que está de quarentena em casa, conta que está passando dias difíceis. Fiquei apreensiva quando soube do resultado. Logo pensei que teria mais uma batalha para vencer, tive câncer de mama em 2007, contou.
Para ajudar a superar a nova fase, ela conta com a ajuda de amigos e familiares, que levam comida e remédio até o portão de sua casa. Fico sozinha em casa, meus dois filhos, outros parentes e amigos colocam as coisas no portão ou jogam pelo muro. Tudo que eu preciso peço para eles por redes sociais, disse.

Veja Também

Coronavírus: "O corpo dói todo quando tosse", relembra professor  do ES

Coronavírus: mais vulneráveis, idosos representam 16% da população do ES

Martha conta que nesses dias teve febre, falta de ar e dor no corpo, precisando ir para o Hospital Santa Rita, em Vitória, duas vezes. No hospital, eu fique isolada de outras pessoas, os médicos me liberaram porque estava melhor. Avaliaram que eu correria menos risco em casa porque faço parte do grupo de risco, pontuou.

VIAGEM 

A artista plástica realizou um cruzeiro pelo Caribe no início do mês de março. No navio, ela ficou uma semana, mas ninguém teve permissão para desembarcar pelas autoridades locais devido ao coronavírus. Ela conta que, durante a viagem, estava se falando muito sobre a doença e diversos cuidados eram tomados: "havia informações espalhadas e álcool gel disponível na embarcação".
Ao retornar ao Brasil, no dia 15 de março, ela passou pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e pelo Aeroporto de Vitória. Dois dias depois de chegar em casa,  começou a sentir febre, falta de ar, dor no corpo e, como os sintomas não melhoraram, foi buscar ajuda na madrugada do dia 18 de março no Pronto-Atendimento de Alto Lage, Cariacica. 
Eu disse que estava com suspeita de coronavírus, mas ninguém me isolou e nem me atendeu durante três horas de espera no PA de Alto Lage, até que desisti e fui para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, e fui atendida. No outro dia, o hospital pediu para que eu buscasse o exame, mas não estava lá o resultado. Eu só recebi o resultado no sábado (21). No primeiro dia a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cariacica me deu atenção, depois disso ninguém me procura para saber se estou bem e informar quando terei alta, desabafou.

OUTRO LADO 

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou, em nota, que realiza o exame e passa todas as informações para o município, responsável por fazer o monitoramento.
O Instituto de Gestão, Inovação e Saúde (Igis), responsável pela administração do Pronto-Atendimento de Alto Lage  também conhecido como PA do Trevo  afirma que a paciente citada chegou ao PA de Alto Lage de madrugada. Após a classificação (procedimento de atendimento padrão), ela se evadiu do local após 50 minutos e, portanto, recebeu alta por evasão. Já em relação à informações sobre quadro clínico, o Igis diz que não é possível divulgar pela necessidade de se manter o sigilo médico.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informa que, no último dia 20, por volta das 17h, a Vigilância Epidemiológica de Cariacica recebeu o resultado da referida paciente enviado pelo Lacen ( Laboratório Central Estadual). Imediatamente, foi repassado à equipe do plantão da Vigilância Epidemiológica para que os encaminhamentos necessários ao monitoramento da paciente com resultado positivo para Covid-19 fossem adotados.

Veja Também

Coronavírus no ES: Ufes prorroga suspensão de atividades até 6 de abril

Coronavírus: Maia defende auxílio de R$ 500 a trabalhadores informais

Segundo a Semus, no sábado (21), às 9h da manhã, foi feito contato telefônico com a paciente. Ela relatou discreta melhora do estado de saúde geral. No mesmo dia, ainda pela manhã, foi realizada visita domiciliar para entrega do resultado laboratorial à paciente e fornecida orientações com relação aos cuidados de isolamento domiciliar e fluxos municipais.
A Semus ressalta que desde o momento que foi informada pelo Lacen do resultado do exame positivo para Covid-19 da paciente, a Vigilância Epidemiológica vem realizando contato telefônico para orientações, acompanhamento e esclarecimentos.
No domingo (22), o plantão da Vigilância, novamente, fez contato e, segundo informação da paciente, ela havia passado no Hospital Santa Rita para realização de exames de imagem, apresentando melhora do quadro. Nesta quinta-feira (26), em contato com a paciente, ela informou que permanece em isolamento domiciliar e sem relato de contato, tendo em vista que reside sozinha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados