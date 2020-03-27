Idosa com Covid-19 no ES: 'Médico disse que eu corria menos risco em casa'

Coronavírus - Covid19 Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash

A artista plástica Martha Conceição Viola Cola, de 64 anos, é uma das pessoas com a Covid-19 no Espírito Santo. A moradora de Cariacica, que está de quarentena em casa, conta que está passando dias difíceis. Fiquei apreensiva quando soube do resultado. Logo pensei que teria mais uma batalha para vencer, tive câncer de mama em 2007, contou.

Para ajudar a superar a nova fase, ela conta com a ajuda de amigos e familiares, que levam comida e remédio até o portão de sua casa. Fico sozinha em casa, meus dois filhos, outros parentes e amigos colocam as coisas no portão ou jogam pelo muro. Tudo que eu preciso peço para eles por redes sociais, disse.

Martha conta que nesses dias teve febre, falta de ar e dor no corpo, precisando ir para o Hospital Santa Rita, em Vitória, duas vezes. No hospital, eu fique isolada de outras pessoas, os médicos me liberaram porque estava melhor. Avaliaram que eu correria menos risco em casa porque faço parte do grupo de risco, pontuou.

VIAGEM

A artista plástica realizou um cruzeiro pelo Caribe no início do mês de março. No navio, ela ficou uma semana, mas ninguém teve permissão para desembarcar pelas autoridades locais devido ao coronavírus. Ela conta que, durante a viagem, estava se falando muito sobre a doença e diversos cuidados eram tomados: "havia informações espalhadas e álcool gel disponível na embarcação".

Ao retornar ao Brasil, no dia 15 de março, ela passou pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e pelo Aeroporto de Vitória. Dois dias depois de chegar em casa, começou a sentir febre, falta de ar, dor no corpo e, como os sintomas não melhoraram, foi buscar ajuda na madrugada do dia 18 de março no Pronto-Atendimento de Alto Lage, Cariacica.

Eu disse que estava com suspeita de coronavírus, mas ninguém me isolou e nem me atendeu durante três horas de espera no PA de Alto Lage, até que desisti e fui para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, e fui atendida. No outro dia, o hospital pediu para que eu buscasse o exame, mas não estava lá o resultado. Eu só recebi o resultado no sábado (21). No primeiro dia a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cariacica me deu atenção, depois disso ninguém me procura para saber se estou bem e informar quando terei alta, desabafou.

OUTRO LADO

Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou, em nota, que realiza o exame e passa todas as informações para o município, responsável por fazer o monitoramento.

O Instituto de Gestão, Inovação e Saúde (Igis), responsável pela administração do Pronto-Atendimento de Alto Lage  também conhecido como PA do Trevo  afirma que a paciente citada chegou ao PA de Alto Lage de madrugada. Após a classificação (procedimento de atendimento padrão), ela se evadiu do local após 50 minutos e, portanto, recebeu alta por evasão. Já em relação à informações sobre quadro clínico, o Igis diz que não é possível divulgar pela necessidade de se manter o sigilo médico.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informa que, no último dia 20, por volta das 17h, a Vigilância Epidemiológica de Cariacica recebeu o resultado da referida paciente enviado pelo Lacen ( Laboratório Central Estadual). Imediatamente, foi repassado à equipe do plantão da Vigilância Epidemiológica para que os encaminhamentos necessários ao monitoramento da paciente com resultado positivo para Covid-19 fossem adotados.

Segundo a Semus, no sábado (21), às 9h da manhã, foi feito contato telefônico com a paciente. Ela relatou discreta melhora do estado de saúde geral. No mesmo dia, ainda pela manhã, foi realizada visita domiciliar para entrega do resultado laboratorial à paciente e fornecida orientações com relação aos cuidados de isolamento domiciliar e fluxos municipais.

A Semus ressalta que desde o momento que foi informada pelo Lacen do resultado do exame positivo para Covid-19 da paciente, a Vigilância Epidemiológica vem realizando contato telefônico para orientações, acompanhamento e esclarecimentos.