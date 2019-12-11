O dia em que a empatia tirou capixaba da rua em SP

O dia em que o primo de Leandro o levou embora para o Espírito Santo Crédito: Daniela de Castro Silveira Oliveira

No mês do Natal, um gesto de empatia fez a diferença para uma família capixaba. Uma analista de sistemas, Daniela de Castro Silveira Oliveira, moradora de Campinas, em São Paulo, ao perceber que um jovem estava morando na rua da casa dela havia mais de cinco meses, criou um anúncio que circulou nas redes sociais. A intenção era ajudar o homem a reencontrar a família.

Após o post de Daniela viralizar, Leandro Silva, que é de Vila Velha, foi então localizado pela mãe, com quem conversou por videochamada intermediada pela analista. Após a ligação, o capixaba, que havia ido embora para São Paulo por saudades do filho que mora lá, está sendo trazido de carona ao Espírito Santo no caminhão de um primo.

Segundo a analista, o anúncio foi feito depois da constatação de que o rapaz vivia na rua, no mesmo local, sem que pedisse ajuda ou fizesse uso de bebidas ou drogas. Ele esteve na rua da minha casa, sempre muito calado e tranquilo. Começamos a querer ajudar, embora ele não se abrisse muito, percebemos que parecia estar enfrentando um momento difícil. No dia 6 de dezembro, pedi para ele conversar um pouco, tirei uma foto com autorização dele e criei um email para ajudar. Foi aí que a mãe dele entrou em contato, ainda no sábado, contou.

Anúncio veiculado nas redes sociais para encontrar a família de Leandro Crédito: Daniela de Castro Silveira Oliveira

Soubemos que ele veio para São Paulo porque tem um filho aqui e queria estar próximo, mas ele contou que não deu certo com a ex-mulher. Nesse meio tempo, ficou sem dinheiro e não tinha como voltar. A família sabia que ele estava morando na rua, já que a ex-esposa avisou, mas não tinham mais informação. A irmã nos falou que estavam muito preocupados. Foi então feito um vídeo entre eles e começamos a ver como faria para ele voltar para casa. No sábado, a mãe mandaria os documentos por sedex, mas no domingo a irmã dele me ligou falando que tinha um parente caminhoneiro passando por Campinas. E assim ele conseguiu ir embora.

Daniela revelou ainda que Leandro não sabe mais onde está o filho. Ele só fala da criança. Ao Espírito Santo ele só deve chegar no dia 21, já que o caminhão passará primeiro em Fortaleza. Mas ele está bem agora. O levamos para tomar um banho porque ele estava há muito tempo com a mesma roupa, disse.

"ELE SENTE MUITA SAUDADE DO FILHO"

A irmã de Leandro, Daniely Gomes da Silva Ramos, procurada pela reportagem, contou que ele já morou em São Paulo antes e que, após desentendimento com a esposa, teria voltado para Vitória. Ele ficava com muita saudade do filho. Depois de muito tentar, demos uma passagem para ele ir ver a criança, em outubro ou novembro do ano passado. Ficamos sem contato com ele. A ex-esposa mandou um telegrama em fevereiro, sem, no entanto, disponibilizar endereço ou telefone, dizendo que Leandro estava na rua. Mas não sabíamos onde, então só pedimos a Deus para cuidar dele, explicou.

Ter falado com ele foi muito emocionante, já esperávamos fazia tempo. Foi muito sofrimento e São Paulo não é pequena, como todos sabem. Ele ainda não chegou, então estamos muito ansiosos. A Daniela, moça de Campinas, fez a vídeo-chamada, mas ainda não temos muitos detalhes do que ele passou, estamos esperando ele chegar para ouvi-lo", finalizou a irmã.