O bairro de Vitória que concentra metade dos casos de dengue

Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika Crédito: Agência Brasil

A região de São Pedro concentra 70% dos casos de chikungunya registrados em Vitória neste mês de janeiro. Além disso, 53% dos casos de dengue também foram constatados na região. De acordo com a gerente de vigilância em saúde, o aumento no número de casos é resultado da combinação entre clima favorável à proliferação do mosquito e lixo acumulado.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, Vitória já tem mais de 2 mil casos de dengue este ano, sendo mais da metade em São Pedro. Dos 1467 casos de chikungunya na capital, 1008 também foram lá.

Na região, não é difícil encontrar quem já tenha contraído alguma das duas doenças ou esteja com a suspeita. Há quatro dias, a garçonete Fernanda Adriele precisa ir até o Pronto Atendimento do bairro. Muita dor no corpo, dor nos ossos, dor no olho, descreveu.

Vários moradores já contraíram dengue ou chikungunya em São Pedro Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Na recepção lotada do PA, mais moradores reclamam dos sintomas. É difícil achar quem não pegou ainda, está bastante. A gente sente medo, né, disse o promotor de vendas Thiago Maciel.

A desfiadeira Gisele Silva teve a confirmação de chikungunya no início de dezembro do ano passado e até hoje sofre com os sintomas. Sente dor na coluna, nas juntas, os pés ficam inchados, no pulso, você não consegue segurar uma tampa sequer, disse.

Para a gerente de vigilância em saúde do município, Arlete Frank Dutra, o clima dessa época do ano contribuiu com o aumento do número de casos. Tem um aumento de casos por conta desse clima quente, chuvoso. É o momento em que o mosquito tem um ambiente favorável para se proliferar, disse.

Além disso, a prefeitura diz que o lixo acumulado e entulho pelo bairro também é prejudicial. A gente tem o hábito da população, que disponibiliza seu lixo de forma inadequada. Isso faz com que os criadouros permaneçam nos bairros, concluiu Arlete.

No mês de janeiro, o município já retirou 80 toneladas de lixo de terrenos baldios da região de São Pedro. A prefeitura disse que 80% dos focos de mosquito encontrados estão dentro das casas dos moradores e alerta que o trabalho de limpeza e vistoria precisa ser reforçado.