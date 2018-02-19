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Balanço

Número de vistos eletrônicos para o Brasil cresce 70% nos EUA

Volume de pedidos também foi maior na Austrália e no Japão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 17:13

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 17:13

A concessão de visto brasileiro para americanos pode ser feita pela internet Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A mudança na concessão de visto para o Brasil - desde o fim de 2017, a autorização pode ser obtida pela internet, em qualquer lugar, e com tempo de resposta inferior a 72 horas - já apresenta bons resultados. Segundo a Embratur, nos primeiros 15 dias de fevereiro, houve um aumento de 70% nos pedidos de visto nos Estados Unidos, comparado com o mesmo período de 2017. O volume de requisições também foi maior no Japão (26%), na Austrália (57%) e no Canadá (4%).
"O primeiro balanço da medida foi fantástico", afirmou o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, acrescentando que, em breve, a China será incluída na lista de países com acesso ao visto eletrônico - Está claro que o turista estrangeiro busca países onde encontra facilidades como o visto eletrônico. A China tem um potencial enorme. São 130 milhões de chineses viajando anualmente pelo mundo. Pouco mais de 50 mil vem para o Brasil. Temos natureza, cultura, gastronomia. Mas é preciso facilidades para o visto de entrada, maior conectividade e voos mais baratos.
Hoje, os Estados Unidos estão em segundo lugar no ranking de turistas que mais visitam o Brasil, perdendo apenas para a Argentina. Anualmente, são 550 mil visitantes americanos, que geram uma receita de US$ 710 milhões.
Os brasileiros, porém, ainda não vão ter que esperar para obter o visto americano com mais facilidade. O Ministério das Relações Exteriores informou que não houve simplificação das formas de concessão do visto para quem pretende visitar os Estados Unidos.

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