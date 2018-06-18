Número de pistas vai variar conforme horário de pico na Terceira Ponte

Número de pistas na praça de pedágio foi alterado conforme o horário do fluxo de veículos Crédito: Patrícia Scalzer

Com a cobrança de pedágio unilateral da Terceira Ponte, que passou a valer neste domingo (17), Vitória e Vila Velha agora passam a avaliar as mudanças no trânsito, o que vai intensificar o trabalho das guardas municipais e pode provocar também alteração no tempo dos semáforos em avenidas das duas cidades. A partir de agora, os veículos que saem de Vila Velha em direção à Capital pagam R$ 2 de pedágio. Já quem segue de Vitória para Vila Velha está isento de tarifa.

O novo modelo de cobrança foi determinada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp). Entre 06h e 10h, horário de pico no sentido Vitória, serão 10 pistas (cabines) na praça de pedágio neste sentido, sendo duas para motocicletas, três pistas da Via Expressa e cinco de cobrança manual. No final do dia, entre 16h e 21 horas, quando o fluxo é maior no sentido Vila Velha, serão cinco pistas livres no total.

A medida tem caráter temporário e vai vigorar durante 30 dias. O objetivo é que, sem a necessidade de parada para o pagamento, os engarrafamentos diminuam. Para o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerick Júnior, o momento é de observação.

"Nesse primeiro momento não vamos fazer grandes operações. Vamos incrementar o efetivo da Guarda Municipal no retorno das pessoas. A intenção da mudança é que o volume venha para cima da ponte. Então pode acontecer um acúmulo de veículos depois da alça, que tem dois semáforos, e aí vamos ficar atentos com a Guarda Municipal para dar fluidez", afirmou Oberacy em entrevista à Rádio CBN.

Ainda segundo o Emmerick, a alteração no tempo dos sinais pode ser feita a qualquer momento: "A rede semafórica em Vila Velha já é toda automatizada, não temos problema de fazer mudança em tempo real. Podemos fazer alterações a qualquer momento no sistema semafórico para liberar o trânsito caso seja necessário", informou.

Já para o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, Thyago Hoffmann, ainda há dúvidas se a liberação das catracas de cobrança no sentido Vitória - Vila Velha vai realmente reduzir o trânsito no final da tarde, horário que é considerado de pico.

"No horário de pico, a retenção se dá principalmente pelo fluxo de veículos, uma vez que chegam 10 pistas de rolamento na ponte que em algum momento se transformam em duas pistas. As primeiras observações que temos são essas. Basta voltar a 2013, quando as cabines estiveram liberadas, e ali nós pudemos constatar que houve a continuidade do engarrafamento no horário de pico da tarde, em função do efeito funil. Mas de qualquer forma vamos estar com as equipes em campo para fazer as observações", afirmou.

Apesar disso, Hoffmann não descarta alterações no trânsito e nos semáforos se ficar confirmado que as mudanças são necessárias. "Em função da operação da Linha Verde nós já fizemos inúmeros aperfeiçoamento semafóricos que já melhoraram um pouco a performance da ponte. Já houve uma melhora anterior. É importante que a gente observe o trânsito a partir dessa evolução que a gente já fez. Se houver necessidade, aí sim propormos novas alterações. Vamos fazer tudo que for necessário para que essa alteração (cobrança unilateral na ponte) funcione", assegurou.

DRONE

A Prefeitura de Vitória também vai utilizar um drone para monitorar o trânsito na Capital com o início da cobrança unilateral de pedágio na Terceira Ponte. De acordo com Thyago Hoffmann, a preocupação é com o grande fluxo de veículos que deverá seguir em direção a Vila Velha ao final do dia.

"Vamos estar atentos no horário de pico da tarde, vamos estar com uma equipe de monitoramento e vamos utilizar até drones para que nós possamos fazer os estudos técnicos da mudança. Essas observações vão ser feitas ao longo de toda semana, e na semana que vem também, para gente ter dados confiáveis em relação as possíveis alterações que possam vir a ocorrer", explicou.

COMO FICA A DIVISÃO DE CABINES?

Sentido Vila Velha - Vitória

Período de 06h às 10h (Horário de Pico): duas pistas para moto, três pistas de Via Expressa e cinco pistas de cobrança manual

Período de 10h às 16h: duas pistas para moto, duas pistas de Via Expressa e quatro pistas de cobrança manual

Período de 16h às 21h: duas pistas para moto, duas pistas de Via Expressa e cinco pistas de cobrança manual