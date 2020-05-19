Número de novos assinantes de A Gazeta cresce 88,8% de janeiro a abril

A atual crise na saúde reforçou a importância de se obter informação por meio de fonte confiável. O resultado das vendas de assinaturas de A Gazeta mostra isso: o número de novos assinantes aumentou 88,8% nos quatro primeiros meses do ano. Somente em abril, comparado a março, esse crescimento foi de 75%.
Para o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, esses números mostram a importância de conteúdo de qualidade e o empenho de equipes multidisciplinares, com seriedade e alto nível. Ele explica ainda que os resultados de agora são fruto de um trabalho diferenciado que tem sido feito desde a reformulação de A Gazeta, entre setembro e outubro do ano passado, com a mudança do jornal impresso diário para o impresso semanal e com o novo site.
A nova fase do veículo tinha dois objetivos: aumentar a audiência e, posteriormente, o número de assinantes. Os resultados começaram a aparecer já no final do ano passado e tivemos um crescimento muito grande no número de leitores e internautas a partir de janeiro. Com mais pessoas acessando nosso site, o interesse pela assinatura também aumentou, avaliou Marcello.
Por meio da assinatura, o público tem total acesso ao conteúdo produzido no site e a oportunidade de consumir histórias com profundidade, análise e opinião; desde assuntos e fatos ligados à atual pandemia até a cobertura econômica, política e de entretenimento. Grande parte desses conteúdos é exclusivo, produzido pelo time de jornalistas e comentaristas da redação de A Gazeta.
Se de um lado estamos numa dedicação máxima para informar nossos leitores, mesmo com todas as restrições que o coronavírus tem nos imposto, de um outro temos um número crescente da audiência disposta a valorizar e pagar por um conteúdo de qualidade. Isso nos deixa muito felizes e estimulados a oferecer informações checadas, relevantes e que tocam a vida de todos os capixabas, conta a editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva.
Durante a pandemia as pessoas têm buscado informações mais analíticas e com apuração e checagem aprofundada, segundo o gerente de assinaturas de A Gazeta, Rafael Silveira. O público está valorizando o jornalismo profissional. Isso gerou muito acesso ao site e maior números de assinantes, avalia.
TECNOLOGIA
De acordo com o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, aliado ao compromisso com a verdade e a qualidade, está o investimento em tecnologia. Nosso site possui um sistema de paywall dinâmico que permite identificar os usuários mais engajados com o conteúdo e com maior propensão de se tornarem assinantes. Assim, apenas cerca de 5% da audiência encontra uma oferta de assinatura, mas a técnica de conversão é altamente eficaz, explica.
ASSUNTOS MAIS PROCURADOS
Variadas editorias têm se destacado nos últimos meses, como ressalta a editora-chefe, Elaine Silva. Temos tido ótimas respostas de audiência em matérias de Economia por exemplo, mas temos que destacar que conteúdos fechados de Opinião também estão sendo muito consumidos como colunas, editoriais e Um Tema Duas Visões. Factuais de coronavírus e da crise política também têm muita leitura. Não podemos esquecer dos conteúdos leves como diversão, cultura, gastronomia e Revista.ag, que vêm fazendo a diferença nesse momento tão difícil. O lançamento da seção #fiquebem no site foi providencial, diz.