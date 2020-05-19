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Reconhecimento

Número de novos assinantes de A Gazeta cresce 88,8% de janeiro a abril

A assinatura garante acesso a todo o conteúdo produzido pelo site
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 18:25

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 18:25

A atual crise na saúde reforçou a importância de se obter informação por meio de fonte confiável. O resultado das vendas de assinaturas de A Gazeta mostra isso: o número de novos assinantes aumentou 88,8% nos quatro primeiros meses do ano. Somente em abril, comparado a março, esse crescimento foi de 75%.
Somente em abril, comparado a março, vendas de assinaturas cresceu 75%
Somente em abril, comparado a março, vendas de assinaturas cresceu 75% Crédito: Leandro Neves
Para o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, esses números mostram a importância de conteúdo de qualidade e o empenho de equipes multidisciplinares, com seriedade e alto nível. Ele explica ainda que os resultados de agora são fruto de um trabalho diferenciado que tem sido feito desde a reformulação de A Gazeta, entre setembro e outubro do ano passado, com a mudança do jornal impresso diário para o impresso semanal e com o novo site.
A nova fase do veículo tinha dois objetivos: aumentar a audiência e, posteriormente, o número de assinantes. Os resultados começaram a aparecer já no final do ano passado e tivemos um crescimento muito grande no número de leitores e internautas a partir de janeiro. Com mais pessoas acessando nosso site, o interesse pela assinatura também aumentou, avaliou Marcello.
Por meio da assinatura, o público tem total acesso ao conteúdo produzido no site e a oportunidade de consumir histórias com profundidade, análise e opinião; desde assuntos e fatos ligados à atual pandemia até a cobertura econômica, política e de entretenimento. Grande parte desses conteúdos é exclusivo, produzido pelo time de jornalistas e comentaristas da redação de A Gazeta.
Se de um lado estamos numa dedicação máxima para informar nossos leitores, mesmo com todas as restrições que o coronavírus tem nos imposto, de um outro temos um número crescente da audiência disposta a valorizar e pagar por um conteúdo de qualidade. Isso nos deixa muito felizes e estimulados a oferecer informações checadas, relevantes e que tocam a vida de todos os capixabas, conta a editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva.
Durante a pandemia as pessoas têm buscado informações mais analíticas e com apuração e checagem aprofundada, segundo o gerente de assinaturas de A Gazeta, Rafael Silveira. O público está valorizando o jornalismo profissional. Isso gerou muito acesso ao site e maior números de assinantes, avalia.

TECNOLOGIA 

De acordo com o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, aliado ao compromisso com a verdade e a qualidade, está o investimento em tecnologia. Nosso site possui um sistema de paywall dinâmico que permite identificar os usuários mais engajados com o conteúdo e com maior propensão de se tornarem assinantes. Assim, apenas cerca de 5% da audiência encontra uma oferta de assinatura, mas a técnica de conversão é altamente eficaz, explica.

ASSUNTOS MAIS PROCURADOS

Variadas editorias têm se destacado nos últimos meses, como ressalta a editora-chefe, Elaine Silva. Temos tido ótimas respostas de audiência em matérias de Economia por exemplo, mas temos que destacar que conteúdos fechados de Opinião também estão sendo muito consumidos como colunas, editoriais e Um Tema Duas Visões. Factuais de coronavírus e da crise política também têm muita leitura. Não podemos esquecer dos conteúdos leves como diversão, cultura, gastronomia e Revista.ag, que vêm fazendo a diferença nesse momento tão difícil. O lançamento da seção #fiquebem no site foi providencial, diz.

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