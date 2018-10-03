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Registro civil

Número de divórcios na Serra cresceu mais de 80% em oito anos

Na contramão dos demais municípios, Vitória teve queda de 5,52% na quantidade de separações no mesmo período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 23:26

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 23:26

Crédito: Pixabay
A Serra foi o município da Grande Vitória que teve o aumento mais expressivo no número de divórcios. Segundo dados do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), entre 2010 e 2017, a quantidade de separações cresceu 86%. Por comparação, em Cariacica, o aumento foi de 26%.
Em Viana e Vila Velha o crescimento no número de divórcios em oito anos foi de 27% e 20% respectivamente. Também bem menor do que a variação ocorrida na Serra.
Na contramão dos demais municípios,
Vitória
teve queda na quantidade de separações no mesmo período. Os divórcios na capital caíram 5,42%.
Ainda assim, é em Vitória que se concentra o maior número de registros de separação. Em 2017, 1.552 casais assinaram o documento de divórcio em algum dos cartórios da Capital.
CASAMENTOS
Já a maior quantidade de casamentos aconteceu na Serra: 2.998 casais disseram sim em 2017. Em seguida, vem Vila Velha, com 2.971 casamentos no ano passado e Cariacica, com 2.444.
Nos primeiros sete meses deste ano mais de 6 mil uniões já foram registradas na Grande Vitória.

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