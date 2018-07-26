Número de capixabas com mais de 90 anos pode dobrar em 2030

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A população com mais de 90 anos deve aumentar no Espírito Santo até 2030, segundo o Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, o Estado conta com pelo menos 15.757 idosos com mais de 90 anos. Em 2030, o número pode dobrar e chegar a 31.593.

Atualmente, o número total de habitantes no Espírito Santo é de 3,9 milhões. A estimativa para 2030 é de 4,4 milhões.

GRUPOS ETÁRIOS

O total de mulheres idosas no Espírito Santo  com mais de 90 anos  atualmente é de 10.282, diferente dos homens, que é de 5.475.