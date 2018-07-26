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Número de capixabas com mais de 90 anos pode dobrar em 2030

Atualmente, o Espírito Santo conta com pelo menos 15.757 idosos com mais de 90 anos

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 21:26
Crédito: Pixabay
A população com mais de 90 anos deve aumentar no Espírito Santo até 2030, segundo o Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, o Estado conta com pelo menos 15.757 idosos com mais de 90 anos. Em 2030, o número pode dobrar e chegar a 31.593.
> População do ES terá pico de 4,9 milhões em 2059 e cairá, diz IBGE
Atualmente, o número total de habitantes no Espírito Santo é de 3,9 milhões. A estimativa para 2030 é de 4,4 milhões.
GRUPOS ETÁRIOS
O total de mulheres idosas no Espírito Santo  com mais de 90 anos  atualmente é de 10.282, diferente dos homens, que é de 5.475.
Em 2010, o número de homens era de 2.672, já de mulheres 5.163. Em 2030, esses números  para homens ou mulheres  podem dobrar, de acordo com o IBGE. A população feminina pode chegar a 21.176, o dobro da expectativa para os homens, que é de 10.417.

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