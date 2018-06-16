Novos tempos, o mesmo desafio: educar crianças e adolescentes

Mãe lê para filho: família é primordial para a formação de cidadãos Crédito: Shutterstock

Participar da vida dos filhos na dose certa, sem pisar no campo da indiferença ou da superproteção, é um exercício diário. Para ajudar pais e educadores nessa tarefa, o ciclo de palestras Encontros do Saber aborda o tema Desafios contemporâneos na educação de crianças e adolescentes.

O evento será realizado na próxima terça-feira, no auditório da Rede Gazeta. O psicanalista e mestre em psicologia Cesar Ibrahim virá do Rio de Janeiro para falar sobre o assunto.

Mãe de uma adolescente de 13 anos, Marianne Assbu procura se manter atualizada sobre a temática, por isso, confirmou a presença no evento. Não dá para esperar o jovem tomar a iniciativa de se aproximar. É importante perguntar como foi o dia, buscar um contato. Não é ser uma mãe chata, mas ter cuidado, opina.

A promotora de Justiça Sabrina Coelho Fajardo ressalta a importância da família e dos educadores na formação dos jovens. Auxiliar crianças e adolescentes na superação de obstáculos e procurar entendê-los, estando presente em sua vida, é de grande importância para a criação de cidadãos íntegros, conscientes, produtivos, afirma.

DEBATE

A juíza Richarda Aguiar Littig está entre aqueles que defendem a discussão. O jovem de hoje é receptor de conteúdo e ideias, boas ou ruins, por diversos meios. E identificar o caminho eficaz para educar requer aproximação do educador e da família neste mundo moderno e desafiador, analisa.

A engenheira Denise Gazzinelli também pretende assistir à apresentação porque acredita que a relação com a criança mudou muito nos últimos anos. A tecnologia faz parte desta geração. O conhecimento chega mais rápido, e as pessoas querem sempre saber mais. É importante estar aberto a essa nova realidade, comenta.