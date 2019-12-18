Novo milionário no ES: apostador de Vila Valério ganha R$ 1,6 milhão na Quina

O interior do Espírito Santo ganhou mais um milionário na noite desta terça-feira (17). Um apostador de Vila Valério acertou as cinco dezenas do concurso 5149, realizado à noite. Outro jogo feito por meio eletrônico também foi contemplado. As dezenas sorteadas foram: 07, 14, 43, 64 e 76.
Cada um dos apostadores que ganharam a quina vão levar para casa R$ 1.678.931,45. Já a quadra pagará R$ 5.216,74 a 93 apostas ganhadoras. O terno vai pagar R$ 150,08 a 4.861 apostas ganhadoras e o duque pagará R$ 3,36 a 119.190 apostadores.