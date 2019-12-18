Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Novo milionário no ES: apostador de Vila Valério ganha R$ 1,6 milhão na Quina
Sorte grande

Novo milionário no ES: apostador de Vila Valério ganha R$ 1,6 milhão na Quina

Apostador acertou as cinco dezenas sorteadas. Outro jogo feito por meio eletrônico também vai levar o mesmo valor em prêmio para casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 23:34

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 23:34

Loterias das Caixa Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O interior do Espírito Santo ganhou mais um milionário na noite desta terça-feira (17). Um apostador de Vila Valério acertou as cinco dezenas do concurso 5149, realizado à noite. Outro jogo feito por meio eletrônico também foi contemplado. As dezenas sorteadas foram: 07, 14, 43, 64 e 76.
Cada um dos apostadores que ganharam a quina vão levar para casa R$ 1.678.931,45. Já a quadra pagará R$ 5.216,74 a 93 apostas ganhadoras. O terno vai pagar R$ 150,08 a 4.861 apostas ganhadoras e o duque pagará R$ 3,36 a 119.190 apostadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados