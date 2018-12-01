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Novas placas de carro começam a valer no dia 10

Início da exigênciado emplacamento com padrão Mercosul foi adiado

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 01:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 01:20
Brenda mostra novo modelo de placa padrão Mercosul Crédito: Bernardo Coutinho
A data para início da exigência da placa padrão Mercosul no Espírito Santo foi adiada para o dia 10 de dezembro. A data da mudança, que anteriormente era a próxima segunda-feira para todo o Brasil, foi alterada após reunião do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Agora, cada Estado terá um prazo específico.
O Rio de Janeiro é o único Estado que já estava emplacando, por isso passa a ter a obrigatoriedade de usar o novo padrão a partir desta segunda-feira. São Paulo, dono da maior frota do Brasil, deverá começar com as placas do Mercosul somente no último dia do ano.
Junto com o Espírito Santo, os Estados do Amazonas, Goiás, Pernambuco e Rondônia também iniciarão o novo emplacamento no dia 10 de dezembro.
A mudança de cronograma de adoção do novo moledo de placas Mercosul divulgada ontem pelo Contran é a quarta desde que a alteração foi anunciada. O padrão já é usado na Argentina e no Uruguai.
A placa com o novo padrão será instalada em todos os veículos zero-quilômetro e também para nos veículos que precisarem atualizar suas placas, como nos casos de mudança de município ou propriedade.
As novas placas serão utilizadas em todo o país e terão quatro letras e três números. A placa terá uma cor mais clara que a atual, que é cinza, e uma tarjeta azul na parte superior, com o nome do país.
Segundo Graziele Silva, gerente da Displak, o local já está pronto para começar a emplacar os novos veículos. A gente vem se preparando desde 2014 para quando a transição chegar a gente ter tudo pronto, informou. De acordo com ela, o nome modelo (ao lado nas mãos da assistente técnica Brenda Capaz) é mais seguro e dificulta as fraudes. A placa atual facilita mais as alterações, diz.
Segundo o Detran, as novas placas terão mecanismos de proteção, com itens de segurança similares aos que são utilizados em cédulas. Um QR Code e um chip vão permitir que a placa seja rastreada por todos os países do Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
Motoristas de veículos já emplacados também poderão substituir a placa atual pelo novo modelo. No entanto, o valor previsto para um par das novas placas é de aproximadamente R$ 200. No modelo atual, de cor cinza, um par de placas custa em torno de R$ 100. Os veículos que utilizam as placas do modelo atual não têm a obrigação ou data limite para instalar a nova placa.

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