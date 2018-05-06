Nova linha de ônibus começará a atender aeroporto nesta segunda-feira

Assim como a linha 539, do Transcol, a linha 025 vai atender a demanda da população para acessar o novo aeroporto Crédito: Vitor Jubini

Uma nova linha de ônibus vai passar a contemplar o novo aeroporto de Vitória. Segundo a Prefeitura de Vitória, a partir desta segunda-feira (7), terá início a operação da Linha 025 - Aeroporto Circular, que fará a integração com uso do cartão do Sistema Municipal de Transportes Coletivo.

Ela será somada às linhas recém-criadas 541 (Terminal Vila Velha x T. de Carapina) e 539 (T. Carapina x T. Jardim América), do Sistema Transcol. Já a linha 123 - Bairro República/Bela Vista retornará ao antigo ponto final no Bairro República.

O itinerário da nova linha será Aeroporto / Av. Adalberto Simão Nader / Av. Fernando Ferrari / trevo de Goiabeiras / rua Ciro Vieira da Cunha. O primeiro horário será às 5h50 e o último às 22h. A criação desta linha atende a demanda da população para acessar o aeroporto.

"A integração será realizada com as linhas que atendem a avenida Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari", destacou a subsecretária de Transportes, Leila Casagrande.