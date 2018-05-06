Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Nova linha de ônibus começará a atender aeroporto nesta segunda-feira
TRANSPORTE

Nova linha de ônibus começará a atender aeroporto nesta segunda-feira

Ela será somada às linhas recém-criadas 541 (Terminal Vila Velha x T. de Carapina) e 539 (T. Carapina x T. Jardim América), do Sistema Transcol

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 15:21
Assim como a linha 539, do Transcol, a linha 025 vai atender a demanda da população para acessar o novo aeroporto Crédito: Vitor Jubini
Uma nova linha de ônibus vai passar a contemplar o novo aeroporto de Vitória. Segundo a Prefeitura de Vitória, a partir desta segunda-feira (7), terá início a operação da Linha 025 - Aeroporto Circular, que fará a integração com uso do cartão do Sistema Municipal de Transportes Coletivo.
Ela será somada às linhas recém-criadas 541 (Terminal Vila Velha x T. de Carapina) e 539 (T. Carapina x T. Jardim América), do Sistema Transcol. Já a linha 123 - Bairro República/Bela Vista retornará ao antigo ponto final no Bairro República.
O itinerário da nova linha será Aeroporto / Av. Adalberto Simão Nader / Av. Fernando Ferrari / trevo de Goiabeiras / rua Ciro Vieira da Cunha. O primeiro horário será às 5h50 e o último às 22h. A criação desta linha atende a demanda da população para acessar o aeroporto.
"A integração será realizada com as linhas que atendem a avenida Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari", destacou a subsecretária de Transportes, Leila Casagrande.
Ela explicou que a integração com a linha 025 permitirá que o usuário tenha somente uma passagem debitada do cartão do Sistema Municipal de Transportes Coletivo. Quem não tem esse cartão e quiser usar a linha para chegar ao Aeroporto, deve pagar a passagem em dinheiro, no valor de R$ 3,35.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Aninha Dagostini surfando na Avalanche, onda em Vila Velha
Espírito Santo abre espaço para mulheres no surf de ondas grandes
Imagem de destaque
Hipertensão: diagnóstico precoce e hábitos saudáveis fazem a diferença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados