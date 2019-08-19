Nova frente fria deve chegar ao ES

Crédito: Vitor Jubini

Espírito Santo nesta terça feira (20). De acordo com a previsão, a temperatura irá diminuir em todo o Estado. Na Região Serrana, por exemplo, a previsão é de mínima de 7ºC. Uma nova frente fria está para chegar nonesta terça feira (20). De acordo com a previsão, a temperatura irá diminuir em todo o Estado. Na, por exemplo, a previsão é de mínima de 7ºC.

De acordo com Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de sol entre muitas nuvens e chuva fraca, em alguns momentos, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. As demais áreas têm variação de nebulosidade, mas não há expectativa de chuva.

Na Grande Vitória, a previsão é de sol entre nuvens e chuva fraca em alguns momentos. A temperatura mínima é de 16 °C e máxima de 30 °C. na capital, por exemplo, a mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, o Incaper afirma que haverá sol entre nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima chega a 13 °C e máxima a 32 °C. Já nas áreas altas a mínima é de de 10 °C e máxima de 26 °C.

A Região Serrana é onde a temperatura deve apresentar maior variação. A previsão é de sol entre nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima é de 15 °C e máxima de 29 °C. Já Nas áreas altas, a mínima pode chegar a 7 °C e máxima de 26 °C.

A meteorologia afirma que na Região Norte haverá variação de nebulosidade ao longo do dia. Não deve chover. A temperatura mínima é de de 17 °C e máxima de 31 °C.

Para a Região Noroeste, haverá variação de nebulosidade ao longo do dia, mas não chove. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima é de 18 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.