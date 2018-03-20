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Obra concluída

Nova avenida Adalberto Simão Nader será inaugurada no próximo domingo

Com a ampliação, a Prefeitura de Vitória estima que a capacidade de fluxo da via aumente em 40%

Publicado em 20 de Março de 2018 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 18:46
Nova Adalberto Simão Nader está em fase final de obras Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória
A nova Avenida Adalberto Simão Nader, que dá acesso ao Aeroporto de Vitória, está prevista para ser inaugurada neste domingo (25). A via foi ampliada para melhorar a mobilidade urbana da região, com medidas para reduzir o limite de velocidade nas pistas e facilitar o acesso aos bairros República e Mata da Praia. 
A construção está localizada dentro da área da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
Com a ampliação, segundo a Prefeitura de Vitória, estima-se que a capacidade de fluxo da avenida, que anteriormente era de 1.800 veículos por hora, aumente em 40%. Além disso, a via, que funcionará no sentido Camburi-Goiabeiras, contará com ciclovia e calçadas acessíveis.
As duas pistas da atual Av. Adalberto Simão Nader passarão a ser mão única no sentido Goiabeiras-Camburi.
PRÓXIMOS PASSOS
De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, haverá também a reforma da pista que atualmente funciona no sentido praia. Essa dará origem a via local com acesso aos bairros República e Mata da Praia. Na obra, serão implantadas rampa para cadeirantes, demarcação de estacionamento e a sinalização será reforçada.
"A via local é uma obra subsequente à abertura da futura Adalberto, em construção dentro da área da Infraero. Já a obra deve ser finalizada até outubro", afirmou a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.

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