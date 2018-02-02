'Notícias falsas levaram a sociedade ao pânico', diz André Garcia

Para o secretário de Segurança, André Garcia, houve exploração política da greve dos policiais militares, dentro e fora do Estado. Ele relata que lançaram mão do potencial devastador das redes sociais com informações falsas, mentiras, boatos. O objetivo era gerar pânico na sociedade. Passada a fase de crise, assinala que o Estado trabalha na reestruturação da PM e se prepara para conceder reajuste aos servidores. Confira:

Qual avaliação o senhor faz um ano após a greve dos policiais militares?

Houve uma incompreensão com a crise que estávamos vivendo e que dela agora estamos saindo. Mas na fase aguda, a recessão impactou os cofres e a capacidade do Estado de atender a demanda salarial. Mas essa compreensão da crise foi explorada politicamente, com interesses voltados para projetos pessoais.

De que forma?

Usaram esta greve com uma expectativa de promoção política e isto ficou muito claro na primeira semana do movimento, quando já se tinha uma chapa para 2018. E agora se confirmou que todos os que tinham discursos mais radicais, desrespeitosos, insuflando a tropa na linha da insubordinação, são todos pré-candidatos. E tudo aconteceu em um momento ainda mais difícil para o nosso Estado.

Qual?

O governador Paulo Hartung estava internado para ser operado. Foi oportunismo e uma falta de humanidade muito marcante. E uma covardia sem tamanho com a sociedade, a principal vítima de tudo o que aconteceu. Em nossa visão, nenhum interesse corporativo pode se sobrepor a segurança e a vida das pessoas. Não há dúvidas de que houve uso político desta greve, dentro e fora do Estado.

Dê um exemplo.

Recentemente tivemos a primeira pessoa indiciada no Espírito Santo por compartilhar fake news. Mas a greve da PM foi um outro episódio em que as notícias falsas levaram a sociedade ao pânico antes delas de fato acontecerem. Isso ficou claro no monitoramento das redes sociais. O objetivo era gerar pânico, usando o potencial devastador das redes sociais com informações falsas, mentiras, boatos. Situações como os saques, que ocorreram, mas muito antes acontecerem nas redes sociais. Foi ação articulada. Não foi nada por acaso.

O senhor se refere à articulação do movimento?

Sim. Um movimento articulado em que se explorou muito a fragilidade do momento e que se apresentou com digitais claras de interesses políticos por trás de tudo o que ocorreu. A própria logística do movimento, que muito rapidamente se instalou no Estado. Isso não se faz isso sem uma organização que anteceda as ações. E o pior, deixou um saldo muito ruim.

Qual?

A perda de vidas. Pessoas morreram, independente de quem seja, pela falta de um serviço essencial que não pode ser paralisado, segundo a Constituição. Fato confirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com base no exemplo capixaba.

E as novas mobilizações que estão sendo feitas?

O comandante-geral já se reuniu diversas vezes com os representantes das associações. Mas se observar a forma como os membros destas associações se referem ao governo e ao comando, é muito desrespeitosa e cria um clima que inviabiliza o diálogo. O governo sempre manteve aberto, mesmo no ponto mais agudo da crise, o canal do diálogo. Agora, a questão remuneratória depende de outra conjuntura.

Haverá reajuste salarial para os PMs?

O governo já sinalizou na peça orçamentaria de que vai conceder reajuste para os servidores. O Estado tem feito um trabalho forte para se manter equilibrado financeiramente e assim ter condições de atender esta demanda. Mas às vezes as pessoas confundem, até de forma deliberada e intencional, os recursos que o Estado consegue para investimentos e o que precisa ter para pagar as obrigações permanentes, como salário e o custeio da máquina administrativa.

Pode explicar?

O fato de você obter recursos, que economizou, para investir, não significa que eles estarão disponíveis, todos os anos, para que seja direcionado para a remuneração dos servidores. É uma questão de gestão pública, não de falta de prioridade para servidores ou de prioridade para investimentos. A verba de investimento não é a mesma todos os anos, podendo diminuir ou aumentar. Esta lógica não pode ser aplicada ao pagamento dos servidores, porque diminuindo ou aumentando a arrecadação, deve-se honrar os pagamentos. É por isso que se tem tanta precaução, tanto cuidado no trato das questões remuneratórias. Ao contrário de outros estados para pagar os salários, no Espírito Santo a discussão é sobre reajuste salarial. Aqui as obrigações que precisam estar sendo cumpridas, são cumpridas pelo Estado.

E o futuro?