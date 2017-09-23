'Nosso comportamento ajuda a reproduzir condutas perturbadoras'

De estilo informal, autor de vários livros, professor, filósofo e jornalista, Clóvis de Barros Filho tornou-se um palestrante bastante requisitado. Somente no Espírito Santo ele esteve na última sexta-feira e já estará de volta em breve. O assunto em debate é a ética. Mas ele mesmo pondera: A ética não é o tema sobre o qual eu mais falo. É um tema em que eu trabalhei na universidade (USP). Mas minhas palestras são muito sobre felicidade no trabalho, inovação. Ética é exceção.

A frase final, se levada ao contexto geral do país, considerando-se que o noticiário político guarda muitas semelhanças com as páginas policiais, faz todo o sentido. Na palestra de sexta, em evento que marcou os 60 anos do Tribunal de Contas do Estado (TCES), em Vitória, Clóvis de Barros alertou: Construímos para nós uma sociedade da desconfiança. Ninguém acredita em ninguém. E isso não foi obra de nenhuma força externa. Os responsáveis estão aqui reunidos. Somos todos nós.

No próximo dia 25, o professor estará em Colatina, na jornada científica por ocasião dos 50 anos do Unesc. Lá, o contexto será mais amplo: A vida que vale a pena ser vivida. Certamente é algo para o qual há várias ideias possíveis. O palestrante, no entanto, já avisa que não se trata de autoajuda. O que eu faço é o contrário da autoajuda, afirma. Autoajuda ajuda muito... Quem escreveu, enfatiza.

Já que vamos falar sobre ética, primeiro vamos definir: o que é ética? Há quem diga que é o que você faz quando ninguém está vendo. É simples assim?

No final das contas, a ética é mais do que uma disposição individual de conduta. É uma preocupação coletiva, o uso coletivo da inteligência que busca as condições mais harmoniosas de convivência, ou condições mais justas. É uma disposição para pensar que deve ser de todos para nas múltiplas situações identificar as condutas que poderíamos chamar de intoleráveis.

Teve o caso do jogador de futebol Rodrigo Caio, que, em abril, evitou que um adversário, o Jô, recebesse um cartão amarelo ao isentá-lo de uma falta. E agora, esse mesmo Jô fez um gol de mão e ficou quietinho. Então a gente quer o comportamento ético só quando ele nos beneficia diretamente?

Caso clássico de como agir bem pode trazer até prejuízo. Honestidade x utilidade.

Às vezes parece chato falar de ética. Não seria mais efetivo o também já batido dar o exemplo? Imagino que o que os pais fazem seja determinante para a formação da criança...

A responsabilidade dos pais é enorme. Não só pelo que dizem, mas sobretudo pelo que fazem. São modelos que servem de referência para as crianças. Parar em fila dupla, subornar o guarda de trânsito, manter na frente da criança conversas desabonadoras à figura da mãe. Manter amizades com comportamentos duvidosos, desonestos. Estamos através do nosso próprio comportamento ajudando a reproduzir condutas perturbadoras.

Se as crianças sentem um efeito pedagógico reverso, o mesmo pode ocorrer com os adultos? Por exemplo: ao ver o presidente da República e outros poderosos impunes em meio a diversas denúncias não parece que ser desonesto vale a pena?

Não há dúvida. Toda vez que uma conduta que desrespeita a sociedade não é punida, ela se traduz num incentivo para a sua repetição.

O mesmo se pode dizer de um ex-presidente condenado liderando pesquisas eleitorais? As pessoas chancelam atitudes antiéticas?

Acabam chancelando, embora o mercado eleitoral não dê ao eleitor muita alternativa, o que é profundamente lamentável. É fundamental que o eleitor se informe, conheça a trajetória dos candidatos e apoie aqueles que através das suas condutas agem como legítimos representantes do povo.

Mas há os falsos moralistas, que podem querer se vender como incorruptíveis sem o ser...

Isso exigiria que nos informássemos para além do que o candidato fala sobre si mesmo. Observar sua vida profissional até então, o que ele fez até chegar àquele momento e com isso evitar erros.

Existe uma falta ética maior e uma menor? Por exemplo: pular a roleta do ônibus para não pagar passagem não é um crime como roubar R$ 1 milhão. Mas as duas situações se enquadram como desvios éticos igualmente?

Se você avaliar a conduta em função da extensão da gravidade das suas consequências aí, evidentemente, são de gravidades diferentes. Mas se você avaliar a conduta por ela mesma e pela relação dela com princípios de conduta, ditos princípios morais, aí não faz diferença nenhuma a quantidade de dinheiro roubado.

Mas ainda tem o velho argumento do todo mundo faz. Ou se fosse outro no lugar dele, faria igual...

É um raciocínio que serve para tirar dos ombros a responsabilidade pelos malfeitos. Todo aquele que age mal sabe muito bem que aquilo que ele pegou para si não é seu. O fato de outros fazerem a mesma coisa... Basta ter um pouco de lucidez que isso em nada diminui o valor negativo da sua própria conduta.

A maioria sabe o que é ético e o que não é? Ou as pessoas agem mais por falta de padrões?

Na perspectiva da ética como atividade de pensamento para encontrar a melhor forma de viver e de conviver, não existe nada fora da ética. Não existe a-ético, antiético, ou coisa que o valha. Existem, por sua vez, diversas éticas. Éticas boas e ruins. Baseadas em valores construtivos ou destrutivos. O que acontece, então, é que cada pessoa faz escolhas o tempo todo. Talvez por falta de termos uma extensa formação moral, não nos demos conta nem das escolhas que fazemos nem dos seus valores subjacentes. Mas ambos existem o tempo todo.

Por que as pessoas, de certa forma, toleram desvios éticos?

Cada um terá o seu motivo. De maneira geral, a Filosofia sempre estabeleceu uma oposição que, se não é perfeita, é didática. A má ação moral pode acontecer quando a sensação de utilidade for apreciada como mais benéfica do que a honestidade de uma ação. Muitos filósofos vão argumentar que a desonestidade nunca é útil, pois é danosa ao maior número, necessariamente, mas quando as pessoas pensam para agir, podem acabar percebendo uma falsa utilidade na maldade e optar por ela.

E com a popularização da internet e das redes sociais? Parece que as pessoas falam (ou escrevem) coisas na internet de uma forma diferente da que fariam no mundo real, frente a outra pessoa. É possível que na internet os limites éticos sejam outros?

Platão já previu. A perspectiva de não ser julgado pelo mundo ou pelos outros liberta os mais sombrios desejos. Nossos verdadeiros valores são aqueles que nós aplicamos quando não há nenhuma perspectiva de vigilância ou punição. De uma certa forma, as redes passam esta ilusão.

O senhor, um professor de ética, tem sido constantemente requisitado para palestras. Seria possível inferir que, diante de escândalos constantes no país, as pessoas estejam mais em busca desse assunto?

A ética não é o tema sobre o qual eu mais falo. É um tema em que eu trabalhei na universidade (USP). Mas minhas palestras são muito sobre felicidade no trabalho, inovação. Ética é exceção.

O senhor é coautor de um livro chamado Somos Todos Canalhas, escrito em parceria com o professor licenciado da Ufes Julio Pompeu. Essa é uma afirmativa verdadeira? Somos todos canalhas, especialmente no Brasil?

O título é uma provocação, não uma afirmação. Porque, se a cada momento podemos escolher, a canalhice é sempre uma sombra que nos persegue, tentadora.

Há quem busque ajuda para evoluir, seja ética e moralmente, ou de maneira mais ampla, por meio de livros e autoajuda. É algo que ajuda mesmo?

Auto-ajuda ajuda muito... Quem escreveu. A perspectiva de fórmulas e estratagemas para fazer o certo é incompatível com a liberdade do ser humano de escolher a própria vida e com a ideia de ética em si. Quando há um caminho pronto a trilhar, não há liberdade, logo, não há ética, e segundo algumas perspectivas filosóficas, a própria felicidade se torna absolutamente impossível.

Ora, mas se não tiver um jeito fácil, uma receita de bolo, a ideia não agrada as pessoas...