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No 'vácuo' atrás de caminhão, ciclista se arrisca na BR 101; vídeo

Aproveitando o 'vácuo' do caminhão para facilitar as pedaladas, o ciclista se coloca em risco e preocupa motoristas, que alertam para a possibilidade de acidentes graves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 18:30

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 18:30

Aproveitando o "vácuo" do caminhão para facilitar as pedaladas, o ciclista se arriscou na BR 101 Crédito: Reprodução/Vania Tozzato
Um motorista registrou na BR 101, em Carapina, na tarde deste domingo (07), uma cena que costuma ser bastante comum e digna do rótulo de sem noção. Aproveitando o vácuo do caminhão para facilitar as pedaladas, o ciclista se arriscou e preocupou um dos motoristas que seguia logo atrás.
Os questionamentos do motorista que flagrou a cena são sobre como fiscalizar e controlar o comportamento dos ciclistas, que se arriscam podendo, por exemplo, se deparar com um buraco no caminho e causar um grave acidente. Veja o vídeo abaixo.

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