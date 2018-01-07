No 'vácuo' atrás de caminhão, ciclista se arrisca na BR 101; vídeo

Um motorista registrou na BR 101, em Carapina, na tarde deste domingo (07), uma cena que costuma ser bastante comum e digna do rótulo de sem noção. Aproveitando o vácuo do caminhão para facilitar as pedaladas, o ciclista se arriscou e preocupou um dos motoristas que seguia logo atrás.
Os questionamentos do motorista que flagrou a cena são sobre como fiscalizar e controlar o comportamento dos ciclistas, que se arriscam podendo, por exemplo, se deparar com um buraco no caminho e causar um grave acidente. Veja o vídeo abaixo.