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Manifestação

No 10º dia de greve, professores protestam em Vitória

A categoria cumpre o calendário de greve e reivindica por reajuste salarial com base na inflação dos últimos anos

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 16:32
Por volta das 13h30, os professores saíram da Prefeitura caminhando em direção ao Centro de Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um grupo de professores da rede pública se concentrou na Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) no início da tarde desta terça-feira (3) cumprindo o calendário da greve que começou no dia 26 de março.
Por volta das 13h30, o grupo saiu da PMV caminhando pela Avenida Beira-Mar, sentido Centro de Vitória.
> Justiça determina retorno imediato de professores em Vitória
De acordo com o representante do Sindicado dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Paulo Loureiro, a prefeitura iria receber um prêmio na tarde desta terça (3) e mudou o local do evento para a Escola Técnica de Saúde em Vitória (Etsus) por conta da manifestação. Os professores seguem em passeata para lá.
A Guarda Municipal de Vitória informou que o grupo está ocupando uma via da Rua Maria Augusta Garcia sentido Avenida Vitória, no bairro Ilha de Santa Maria. O trânsito é lento no local.

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