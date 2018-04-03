No 10º dia de greve, professores protestam em Vitória

Um grupo de professores da rede pública se concentrou na Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) no início da tarde desta terça-feira (3) cumprindo o calendário da greve

De acordo com o representante do Sindicado dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Paulo Loureiro, a prefeitura iria receber um prêmio na tarde desta terça (3) e mudou o local do evento para a Escola Técnica de Saúde em Vitória (Etsus) por conta da manifestação. Os professores seguem em passeata para lá.