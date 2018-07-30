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Incêndio

Ônibus vindo do Rio de Janeiro pega fogo em Guarapari

Antes de as chamas se espalhar pelo ônibus, os passageiros conseguiram retirar as bagagens e sair do coletivo

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 09:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 09:32
Ônibus pegou fogo em Guarapari Crédito: Reprodução/Ari Melo/TV Gazeta
Um ônibus da Viação Itapemirim pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (30), na BR 101, no trecho entre Guarapari e Vitória. O coletivo vinha do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Era por volta das 5h quando o motorista percebeu que algo estava errado, parou o veículo no acostamento e pegou o extintor de incêndio. 
Antes de o fogo se espalhar pelo ônibus, os passageiros conseguiram retirar as bagagens e sair do coletivo. Ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu a cerca de três quilômetros do pedágio em Guarapari. 
De acordo com informações a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio começou no motor e o ônibus ficou bastante destruído. A pista ficou interditada de 5h40 às 6h15. A via já foi liberada.
Ônibus vindo do Rio de Janeiro pega fogo em Guarapari
MOTORISTA CONTA COMO INCÊNDIO COMEÇOU

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