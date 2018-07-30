Ônibus vindo do Rio de Janeiro pega fogo em Guarapari

Ônibus pegou fogo em Guarapari Crédito: Reprodução/Ari Melo/TV Gazeta

Um ônibus da Viação Itapemirim pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (30), na BR 101, no trecho entre Guarapari e Vitória. O coletivo vinha do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Era por volta das 5h quando o motorista percebeu que algo estava errado, parou o veículo no acostamento e pegou o extintor de incêndio.

Antes de o fogo se espalhar pelo ônibus, os passageiros conseguiram retirar as bagagens e sair do coletivo. Ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu a cerca de três quilômetros do pedágio em Guarapari.

De acordo com informações a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio começou no motor e o ônibus ficou bastante destruído. A pista ficou interditada de 5h40 às 6h15. A via já foi liberada.

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