Ônibus para cadeirantes fica preso na lama em rua de Cariacica

Um ônibus do serviço especial Mão na Roda, que faz o transporte de cadeirantes, estava indo buscar um passageiro no bairro Santana, em Cariacica, na manhã desta quarta (18), quando atolou na Rua Antônio Rosseti.

Procurada pela reportagem sobre a situação da rua, a Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) foi enviada ao local para verificar a situação e tomar as providências necessárias.