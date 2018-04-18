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Ônibus para cadeirantes fica preso na lama em rua de Cariacica

O internauta que enviou o registro para o WhatsApp do Gazeta Online ficou indignado

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 14:12
Um ônibus do serviço especial Mão na Roda, que faz o transporte de cadeirantes, estava indo buscar um passageiro no bairro Santana, em Cariacica, na manhã desta quarta (18), quando atolou na Rua Antônio Rosseti.
O internauta que enviou o registro para o WhatsApp do Gazeta Online ficou indignado. Em pleno século XXI, este é o Brasil que eu não quero, escreveu.
PREFEITURA DE CARIACICA
Procurada pela reportagem sobre a situação da rua, a Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) foi enviada ao local para verificar a situação e tomar as providências necessárias.
GVBUS

Em nota, a GVBUS afirmou que o microônibus estava indo buscar três passageiros, um em Santana e outros dois em Itaquari. O coletivo tentou passar pela via, mas acabou atolado. Somente o motorista estava dentro do coletivo. Os passageiros não puderam ser atendidos por causa das condições da via, mas outro carro fez a substituição e realizou algumas das viagens que estavam previstas no período da manhã, e outras precisam ser canceladas ou transferidas. O ônibus já foi retirado e levado para a garagem, e voltou a cumprir a agenda ainda pela manhã.

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