Ônibus para cadeirantes fica preso na lama em rua de Cariacica

Um ônibus do serviço especial Mão na Roda, que faz o transporte de cadeirantes, estava indo buscar um passageiro no bairro Santana, em Cariacica, na manhã desta quarta (18), quando atolou na Rua Antônio Rosseti.
O internauta que enviou o registro para o WhatsApp do Gazeta Online ficou indignado. Em pleno século XXI, este é o Brasil que eu não quero, escreveu.
PREFEITURA DE CARIACICA
Procurada pela reportagem sobre a situação da rua, a Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) foi enviada ao local para verificar a situação e tomar as providências necessárias.
GVBUS
Em nota, a GVBUS afirmou que o microônibus estava indo buscar três passageiros, um em Santana e outros dois em Itaquari. O coletivo tentou passar pela via, mas acabou atolado. Somente o motorista estava dentro do coletivo. Os passageiros não puderam ser atendidos por causa das condições da via, mas outro carro fez a substituição e realizou algumas das viagens que estavam previstas no período da manhã, e outras precisam ser canceladas ou transferidas. O ônibus já foi retirado e levado para a garagem, e voltou a cumprir a agenda ainda pela manhã.
Em nota, a GVBUS afirmou que o microônibus estava indo buscar três passageiros, um em Santana e outros dois em Itaquari. O coletivo tentou passar pela via, mas acabou atolado. Somente o motorista estava dentro do coletivo. Os passageiros não puderam ser atendidos por causa das condições da via, mas outro carro fez a substituição e realizou algumas das viagens que estavam previstas no período da manhã, e outras precisam ser canceladas ou transferidas. O ônibus já foi retirado e levado para a garagem, e voltou a cumprir a agenda ainda pela manhã.