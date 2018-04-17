Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Linha 182

Ônibus fica preso em buraco em Vitória

Um morador do bairro informou que o buraco foi feito pela Cesan, que realizou um serviço na via no domingo (15)

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 21:32
O ônibus da linha 182 ficou atolado no buraco, no Bairro da Penha Crédito: Gilbert | Internauta
Um ônibus municipal de Vitória, da linha 182, caiu em um buraco próximo ao ponto final do Bairro da Penha por volta das 15 horas desta segunda-feira (16).
Segundo informação de um morador do bairro, o buraco teria sido feito pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) em um serviço que foi realizado no domingo (15).
O morador também informou que a companhia somente aterrou o buraco e não asfaltou. O ônibus só foi removido da rua por volta das 18 horas.
Acionada pela reportagem, a Cesan informa que realizou o capeamento com solo brita neste domingo (15), após a correção de um vazamento, e o recapeamento final ocorreria nesta segunda (16). Devido às fortes chuvas, o solo brita foi arrastado e não foi possível o serviço final. A empresa recompôs o solo brita e reforçou a sinalização no local nesta segunda e prevê finalizar o serviço nesta terça (17).
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados