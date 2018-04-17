Ônibus fica preso em buraco em Vitória

Um ônibus municipal de Vitória, da linha 182, caiu em um buraco próximo ao ponto final do Bairro da Penha por volta das 15 horas desta segunda-feira (16).
Segundo informação de um morador do bairro, o buraco teria sido feito pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) em um serviço que foi realizado no domingo (15).
O morador também informou que a companhia somente aterrou o buraco e não asfaltou. O ônibus só foi removido da rua por volta das 18 horas.
Acionada pela reportagem, a Cesan informa que realizou o capeamento com solo brita neste domingo (15), após a correção de um vazamento, e o recapeamento final ocorreria nesta segunda (16). Devido às fortes chuvas, o solo brita foi arrastado e não foi possível o serviço final. A empresa recompôs o solo brita e reforçou a sinalização no local nesta segunda e prevê finalizar o serviço nesta terça (17).
VEJA VÍDEO