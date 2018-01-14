Ônibus atinge árvore e deixa passageiros feridos em Vitória

Um ônibus da linha 516 que seguia pela Avenida Paulino Müller, em Jucutuquara, Vitória, na manhã deste domingo (14), bateu no galho de uma árvore, que caiu, atingindo uma caminhonete que seguia logo atrás. Dois passageiros ficaram feridos, sendo que um deles foi socorrido por uma ambulância do Samu 192 e levado ao Hospital São Lucas, também na Capital.

O acidente aconteceu por volta de 9h20 e chegou a interditar a pista no sentido Centro de Vitória.

O motorista do ônibus contou à polícia que ventava muito na hora. O coletivo, que levava cerca de 25 pessoas, acabou acertando, na parte de cima, um galho de árvore, que caiu. Com isso, uma janela lateral do ônibus foi atingida. Dois passageiros ficaram feridos: uma mulher, que teve o nariz machucado, e um outro passageiro, ferido levemente no rosto com estilhaços de vidro. A mulher foi levada para o hospital pelo Samu.

O tronco acertou uma caminhonete que vinha em seguida, mas o motorista não se feriu, segundo um policial do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.