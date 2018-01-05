Nevoeiro encobre céu da Grande Vitória

Nevoeiro chama atenção de capixabas em Vila Velha Crédito: Foto do Internauta/Alexandre Tomaz

Um nevoeiro encobriu o céu da Grande Vitória no fim da tarde desta quinta-feira (04). Internautas do Gazeta Online registraram o fenômeno na Praia da Costa, em Vila Velha, e em Jardim Camburi, em Vitória. Segundo o Climatempo, a formação dessa "cortina de vapor" é devido ao excesso de umidade no ar.

O internauta Gilson Nascimento também fotografou o nevoeiro em Ibitiruí, em Alfredo Chaves, na região Serrana do Estado.

Depois de avaliar as fotos registradas pelos internautas, o Climatempo explicou que é possível constatar tanto névoa como nevoeiro nas imagens. De acordo com o órgão, os dois nomes se referem ao mesmo fenômeno. A diferença é que o nevoeiro é mais denso, portanto, a visibilidade é muito menor, menos de um quilômetro de distância.

Ainda segundo o Climatempo, o nevoeiro é uma nuvem que se forma em superfície e, para que ela se forme, é preciso que o ar na baixa atmosfera esteja saturado de gotículas de água. Apesar de mais comuns em períodos de frio ou em altitude, nevoeiros também podem acontecer no calor. Segundo o instituto, para isso, é necessário que o ar esteja muito mais úmido e que não haja vento.

O tempo encoberto e a pouca visibilidade fizeram o Aeroporto de Vitória iniciar operação por instrumentos durante a tarde, segundo a Infraero

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