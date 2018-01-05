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Tempo

Nevoeiro encobre céu da Grande Vitória

O fenômeno é formado devido ao excesso de umidade no ar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 21:25

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 21:25

Nevoeiro chama atenção de capixabas em Vila Velha Crédito: Foto do Internauta/Alexandre Tomaz
Um nevoeiro encobriu o céu da Grande Vitória no fim da tarde desta quinta-feira (04). Internautas do Gazeta Online registraram o fenômeno na Praia da Costa, em Vila Velha, e em Jardim Camburi, em Vitória. Segundo o Climatempo, a formação dessa "cortina de vapor" é devido ao excesso de umidade no ar.
O internauta Gilson Nascimento também fotografou o nevoeiro em Ibitiruí, em Alfredo Chaves, na região Serrana do Estado.
Depois de avaliar as fotos registradas pelos internautas, o Climatempo explicou que é possível constatar tanto névoa como nevoeiro nas imagens. De acordo com o órgão, os dois nomes se referem ao mesmo fenômeno. A diferença é que o nevoeiro é mais denso, portanto, a visibilidade é muito menor, menos de um quilômetro de distância.
Ainda segundo o Climatempo, o nevoeiro é uma nuvem que se forma em superfície e, para que ela se forme, é preciso que o ar na baixa atmosfera esteja saturado de gotículas de água. Apesar de mais comuns em períodos de frio ou em altitude, nevoeiros também podem acontecer no calor. Segundo o instituto, para isso, é necessário que o ar esteja muito mais úmido e que não haja vento.   
O tempo encoberto e a pouca visibilidade fizeram o Aeroporto de Vitória iniciar operação por instrumentos durante a tarde, segundo a Infraero
VEJA VÍDEO
PREVISÃO
A previsão do tempo para esta sexta-feira (05) é de poucas nuvens na Grande Vitória. Não há previsão de chuva e o vento será moderado no litoral. A máxima será de 32ºC e a mínima será de 24ºC.

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