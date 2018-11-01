Nevoeiro atinge cidade de Marechal Floriano e surpreende moradores

Uma forte nevoeiro atingiu a cidade dena tarde desta quarta-feira (31), data em que o município comemora 27 anos de emancipação política. Além da névoa que atingiu toda a cidade, a queda brusca da temperatura surpreendeu os moradores.

Cícero Modolo, de 38 anos, foi quem registrou as imagens, por volta das 17h40. "Isso costuma acontecer no período de inverno e agora, no início de novembro, é muito raro. Não tenho lembranças de quando isso aconteceu nesta época", disse.