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Região Serrana

Nevoeiro atinge cidade de Marechal Floriano e surpreende moradores

Cícero Modolo, de 38 anos, foi quem registrou as imagens, por volta das 17h40

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 23:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 23:18
Geada atingiu a cidade de Marechal Floriano nesta quarta-feira (31) Crédito: Cicero Modolo
Uma forte nevoeiro atingiu a cidade de Marechal Floriano na tarde desta quarta-feira (31), data em que o município comemora 27 anos de emancipação política. Além da névoa que atingiu toda a cidade, a queda brusca da temperatura surpreendeu os moradores.
Cícero Modolo, de 38 anos, foi quem registrou as imagens, por volta das 17h40. "Isso costuma acontecer no período de inverno e agora, no início de novembro, é muito raro. Não tenho lembranças de quando isso aconteceu nesta época", disse.
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