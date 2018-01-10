'Não existe um lugar sequer dominado pelo tráfico', diz coronel

Coronel Nylton Rodrigues: aproximação da PM com a comunidade Crédito: Bernardo Coutinho

Não existe, no Estado, um lugar sequer dominado pelo tráfico. O que nós temos lá são criminosos que tentam aterrorizar a comunidade local. A declaração é do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, sobre o conjunto habitacional Ourimar, na Serra.

Apesar da denúncia trazida com exclusividade pelo site Gazetaonline, de que moradores de Ourimar vivem sob a jurisprudência de traficantes, o comandante garantiu que não existe domínio do tráfico de drogas no local.

De acordo com a denúncia, 48 famílias foram expulsas do condomínio, somente em 2017, por não concordarem ou se negarem a seguir as leis impostas por traficantes. São ocorrências registradas na Polícia Civil.

Segundo o comandante-geral, o patrulhamento no condomínio e no entorno dele é feito com regularidade. Criamos no ano passado a 14ª Cia independente em Feu Rosa e, com isso, intensificamos a presença da PM em Feu Rosa, Ourimar e Vila Nova de Colares, com o trabalho da Força Tática e o radiopatrulhamento. Em paralelo a isso, é realizado também um trabalho de inteligência na região, diz.

Coronel Nylton também garantiu que reuniões entre a PM e a comunidade local são feitas regularmente e que a polícia sabe quais são os problemas enfrentados pelos moradores do residencial.

O comando da companhia independente faz reuniões regulares com os moradores de Ourimar. Esses encontros acontecem justamente para aproximar ainda mais a comunidade da polícia, para que se possa entender melhor os problemas vivenciados ali, frisou.

Além disso, o comandante-geral pediu ainda que os moradores participem das reuniões e colaborem com o trabalho da polícia. Pode denunciar anonimamente. De dentro de casa mesmo, com um celular, disse.

O comandante-geral ainda fez um balanço da situação atual do condomínio após uma megaoperação realizada no local, em julho do ano passado, que resultou na prisão de 14 pessoas.

Contando com essa ação e com o trabalho desenvolvido na região depois, já foram tirados de circulação aproximadamente 50 traficantes e homicidas. E vamos prender ainda mais, garante.

REFORÇO

A instalação de câmeras de videomonitoramento no entorno do condomínio será uma das estratégias de segurança adotada pela Secretaria de Segurança Pública em parceria com a Prefeitura da Serra.

Além do patrulhamento ostensivo que é feito no local, vamos reforçar e intensificar ainda mais o nosso trabalho para garantir a segurança da comunidade local, como a instalação dessas câmeras. Isso já está sendo providenciado junto à prefeitura municipal, informou.

O coronel cita ainda os programas sociais desenvolvidos na região, como o Programa Educacional de Resistência às Drogas - (Proerd).

Só em 2017 foram atendidas mais de 4 mil crianças e adolescentes pelo programa. A relação delas com a polícia é próxima, tanto que as crianças que moram em Ourimar e estudam na região chamam os policiais que lá trabalham de tios.

Casos de segurança, diz a Caixa

Procurada pela reportagem, a assessoria da Caixa Econômica Federal no Estado informou que atua com imparcialidade na busca pela solução dos problemas identificados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, de acordo com nota. Para isso, foi criado o Programa de Olho na Qualidade, onde cabe à população beneficiada fazer denúncias e dar informações sobre situações de irregularidade, como as vividas pelos moradores do Residencial Ourimar, na Serra, através do telefone 0800-721-6268, exclusivo do Programa. A nota diz ainda que casos de segurança pública não competem ao banco. Vale lembrar ainda que a situação ocorrida em Ourimar não é exclusiva. Comunidades no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, no Sul do país, já viveram realidades semelhantes.

Em julho de 2015, traficantes invadiram um condomínio do Minha Casa Minha Vida, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Na época, uma operação foi montada e os traficantes expulsos do local. De acordo com os moradores, o local era usado como ponto de venda de drogas e só entrava no condomínio quem os criminosos permitissem.

Raio X de Ourimar

Expulsões e mortes

Início

Localizado às margens da Rodovia ES 010, a poucos metros da praia de Manguinhos, na Serra, o conjunto habitacional tem cerca de dois mil moradores, divididos em 608 apartamentos, que vivem sob regras impostas por traficantes desde 2016, quando foi criado.

Regras

Não precisa nem entrar no condomínio para saber que existem leis paralelas. Logo na chegada, pichado nos muros ao lado do acesso principal, vem o recado: "Abaixe os vidros (do carro) e farol", com o desenho de uma arma. Depois de passar, a vigilância começa.

Punições

Quem enfrenta a presença dos traficantes sofre punições. Somente em 2017, foram registradas 48 ocorrências de famílias que foram expulsas de forma violenta dos apartamentos.

Morte

Em apenas 45 dias, entre maio e junho, foram registrados quatro assassinatos relacionados

ao tráfico de drogas em Ourimar.

Operação