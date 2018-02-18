'Não estamos aqui para lamentar cortes', diz presidente do COB

Paulo Wanderley assume temporariamente a presidência do COB Crédito: Divulgação

Desconfiança, falta de credibilidade e um futuro obscuro. Esse foi o cenário que Paulo Wanderley Teixeira encontrou ao assumir a presidência do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em outubro do ano passado, quando seu antecessor Carlos Arthur Nuzman foi preso na Operação Unfair Play e renunciou o comando da entidade. Desde então já se passaram quatro meses, e a cada dia, o nordestino que foi acolhido pelo Espírito Santo aos cinco anos de idade, se esforça para mudar a imagem de uma das instituições mais importantes do país.

Trabalhar com esporte no Brasil não é uma tarefa das mais fáceis. A crise afetou em cheio as fontes de patrocínio. Até o Ministério do Esporte sofreu um duro corte no orçamento. Inversamente proporcional às escassas fontes de renda, do outro lado dessa realidade só aumenta o número de atletas que sonham em obter um lugar ao sol.

Paulo Wanderley Teixeira entende que ocupa um cargo de grande responsabilidade. Em entrevista ao Jornal A Gazeta, o presidente do COB relatou os percalços no início do trabalho, dos próximos desafios e do legado que espera deixar na instituição.

Em pouco mais de quatro meses já é possível assimilar o tamanho do desafio que é estar à frente do Comitê Olímpico Brasileiro?

Sem dúvida. São meses de muito trabalho e decisões difíceis, porém importantes. Digo quase todos os dias que o imenso desafio que estamos enfrentando no COB é do tamanho da oportunidade que temos para modernizar e fortalecer a entidade na direção certa. O COB trabalha para que os atletas brasileiros conquistem medalhas, mas também com a missão de fazer do esporte uma referência para a nossa sociedade, incluindo milhões de jovens e crianças de todo o país.

Nuzman foi preso em uma operação que investigou fraudes no processo de escolha do Rio de Janeiro como sede e organização do Jogos. O COB passou a ter sua confiabilidade questionada. Como lidar com isso e recuperar a credibilidade da instituição?

Primeiramente, é importante destacar que o processo pelo qual Nuzman está sendo investigado diz respeito aos Jogos Olímpicos Rio-2016, cuja organização não coube ao COB. O esporte, que é a atividade-fim do COB, não sofreu impactos. Todos os projetos seguem seu curso normal. Mas sabemos que o momento é delicado e requer mudanças. Estamos trabalhando para implementar medidas que aumentem a governança e a transparência no COB. A aprovação do novo estatuto do COB já é resultado dessa nova política, a partir do diálogo e consulta a vários setores da sociedade. Com o novo estatuto, atendemos a uma antiga reivindicação da comunidade esportiva e agora os atletas terão mais representatividade na Assembleia do COB. Além disso, a partir de agora, qualquer brasileiro maior de 18 anos pode se candidatar à presidência do COB. Esses são dois exemplos de mudanças importantes que estamos tomando em busca do fortalecimento da credibilidade do COB.

Como foi fazer parte da administração Nuzman? Acha que o escândalo respingou no seu nome?

Fui eleito como vice-presidente do COB, portanto conto com o apoio da Assembleia do COB. Esportivamente, o Nuzman realizou um grande trabalho pelo esporte brasileiro. Então, ele fez o trabalho dele, e eu estou fazendo o meu. Darei continuidade ao que deu certo e estou implementando as mudanças que julgo necessárias, como a reforma do Estatuto, a maior participação dos atletas nos processos decisórios do COB, além de uma reestruturação financeira, que inclui cortes administrativos e de pessoal.

Quais pontos serão prioridades para que a sua administração se distancie da era Nuzman e alcance confiabilidade?

Aos poucos estou trazendo o meu estilo de trabalho para o Comitê Olímpico do Brasil. Meu perfil é de diálogo. Quero maior aproximação do COB com os atletas, treinadores, Comitê Brasileiro de Clubes, Ministério do Esporte, Confederações e todos os agentes organizados que lidam diretamente com o esporte de alto rendimento. Além disso, tenho várias outras ideias que já estão sendo colocadas em pauta, como a alteração do estatuto do COB, a mudança da sede em 2018 para o parque Aquático Maria Lenk e o enxugamento do quadro funcional.

Transparência e fiscalização dos recursos serão pontos de referência da sua administração?

Austeridade, Meritocracia e Transparência são palavras de ordem no COB sob a minha gestão. Desde que assumi à Presidência estou implementando cortes de custos e de funcionários para adequar o COB à realidade atual do país. Pretendo fazer com que esse exemplo seja seguido em todas as Confederações Olímpicas do país.

Durante os 16 anos em que administrou o CBJ, o judô passou por uma transformação e se tornou um dos esportes mais vitoriosos do Brasil. Essa experiência bem-sucedida pode ser repetida no esporte olímpico do Brasil em sua totalidade?

Sim. Assumi a CBJ em total descrédito, falida financeiramente, sem patrocinadores e com problemas de relacionamento com os atletas. Em pouco tempo, com a ajuda de meus colaboradores, conseguimos transformar a Confederação em uma entidade vencedora que, através de seus atletas, encheu o Brasil de orgulho com as medalhas conquistadas nas principais competições do calendário internacional.

Como é a sua relação com os atletas? Nuzman não era muito bem visto pela categoria e era alvo de protestos. Como isso influencia sua gestão?

Não tenho conhecimento desses fatos que você apresenta sobre a gestão anterior. O COB existe por causa dos atletas, e é para eles que vamos seguir trabalhando.Temos uma Comissão de Atletas do COB presidida por um judoca medalhista olímpico, o Tiago Camilo. A função da Comissão é fazer chegar ao COB os anseios da comunidade esportiva brasileira. Na minha gestão, a comissão e os atletas terão cada vez mais espaço na entidade. É preciso ouvir a todos. Uma prova disso é o aumento da participação dos atletas na Assembleia do COB, alteração no estatuto da entidade muito comemorada pela comunidade esportiva brasileira.

Como está a relação do COB com o Comitê Olímpico Internacional após os últimos acontecimentos?

Desde que assumi, a relação com o COI é muito boa. Eles estão a par de todas as mudanças que estamos implementando.

Qual é a estratégia do Comitê Olímpico Brasileiro para recuperar os patrocínios que foram perdidos?

Não estamos aqui para lamentar cortes no orçamento, pois sabemos das dificuldades que o país atravessa. O Ministério do Esporte ainda negocia com o Governo o tamanho de seu orçamento para o ano que vem, portanto é cedo para comentar. Sabemos que os principais projetos  como o Bolsa Atleta  estão preservados.

Quais são as principais medidas do comitê para este ano já visando os Jogos Olímpicos de Tóquio?

O COB realizará uma gestão mais assertiva para que possamos melhorar o trabalho com nossos atletas. Além disso, vamos seguir dando o suporte necessário para que os principais atletas brasileiros tenham boa estrutura de treinamento e realizem uma ótima preparação para as competições internacionais, principalmente os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Estamos sempre em contato com as Confederações para complementar o suporte dado aos atletas e equipes, seja através de trabalho com ciências do esporte, contratação de treinadores, intercâmbio internacional e outras ações nesse sentido. O mais importante nesse momento é preservar os avanços conquistados pelo esporte brasileiro nos últimos anos para que a rotina de preparação dos atletas não seja afetada.

É possível melhorar a colocação do Brasil no ranking de medalha dos próximos Jogos Olímpicos? O que é preciso para isso acontecer?

O desafio é proporcional à vontade de ter um resultado melhor. Ainda não consigo estabelecer uma meta. Mas vou fazer o mesmo que fazia na Confederação Brasileira de Judô, que é cobrar bastante. Vale ressaltar que a área de esportes do COB está sempre em contato com as Confederações. Nada é feito com uma modalidade sem o conhecimento das Confederações. Na minha gestão esse contato está sendo ainda mais intensificado. Vamos seguir dando o suporte necessário para que nossos atletas tenham boa estrutura de treinamento que possibilite a evolução dos resultados alcançados nas principais competições do calendário internacional.

O início da sua carreira foi no Espírito Santo, onde morou por bastante tempo. Qual a importância do Estado para sua formação no esporte?