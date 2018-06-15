Na mesa de cirurgia, mulher tem procedimento cancelado no ES

Crédito: TJES

A 5ª Vara Cível da Serra fixou em R$ 7 mil os danos morais a serem pagos por um hospital da Grande Vitória para uma paciente que teve sua cirurgia estética cancelada, quando ela já estava na mesa cirúrgica, após o médico anestesista decidir não aplicar a anestesia.

A paciente relatou que nem ela e nem seus familiares foram informados anteriormente sobre a chance do procedimento não acontecer. Além disso, o processo relata que a cirurgia estava confirmada para a data, escolhida em razão da proximidade das festas de fim de ano e verão, pois a autora da ação queria estar recuperada para curtir o carnaval de silhueta renovada.

Segundo a paciente, no dia da cirurgia, ela ingressou no hospital às 13 horas, já em preparo cirúrgico, ou seja, em jejum, e que, após vestir a roupa especial e colocar o soro, foi direcionada para o bloco cirúrgico, para aguardar o início do procedimento.

Ainda de acordo com a paciente, na mesa de cirurgia começou a perceber que estava acontecendo alguma coisa errada, mas não sabia ao certo o que era, porém nenhum dos funcionários deu explicação, e somente com a chegada do cirurgião é que recebeu a explicação de que ele não poderia realizar o procedimento devido aos médicos anestesistas terem se recusado a acompanhá-lo.

Somente por volta das 19 horas é que a mulher teria conseguido se dirigir à direção do hospital para entender o que havia acontecido, quando teriam sido devolvidos os cheques referentes ao pagamento do anestesista e internação, sem nenhuma explicação que pudesse justificar o ocorrido.

Ainda segundo os autos, depois de tudo pronto para o início da cirurgia, o médico anestesista teria resolvido não aplicar a anestesia, alegando que teria que se ausentar do hospital por volta das 19 horas e não poderia acompanhar a cirurgia até o fim, sendo que o chefe do serviço também não teria autorizado o procedimento.

O QUE DIZ A DEFESA DO HOSPITAL?

A defesa do hospital alegou que foi o médico contratado pela autora que se atrasou para iniciar o procedimento, pois, muito embora o ato cirúrgico estivesse agendado para as 13 horas, somente às 15h40 é que o médico chegou, o que impossibilitou a utilização do centro cirúrgico, que é usado por diversas equipes médicas e clientes.

DECISÃO DO JUIZ

O magistrado da 5ª Vara Cível da Serra, em sua decisão, ressaltou que embora a autora tenha contratado determinado médico para realização do procedimento, do mesmo modo contratou os serviços prestados pelo hospital, tanto que este, recebera cheques e os devolvera após a não realização da cirurgia.