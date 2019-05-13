Mutirão oferta mais de 3,7 mil cirurgias eletivas no Estado

Zélia de Jesus, 62 anos, foi a primeira a participar do mutirão. Ela esperava há 5 anos por cirurgia de varizes Crédito: Eduardo Dias

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) promove um mutirão de cirurgias eletivas para 3.747 pacientes de todas as regiões do Estado a partir deste mês. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (13), no Hospital Evangélico de Vila Velha.

O mutirão terá como prioridade a atenção às mulheres, com a oferta de cirurgias ginecológicas (histerectomia total, miomectomia, colpoperineoplastia, salpingectomia) e angiológicas (varizes bilateral e unilateral). Também haverá a oferta de cirurgias angiológicas para homens.

O investimento para as cirurgias será de R$ 2.901.139,87 provenientes do Governo Federal (Portaria Ministerial 195/2019). Já o Governo Estadual investirá R$ 615.758,37 para cobrir os custos com exames pré-operatórios.

As cirurgias serão realizadas em cinco hospitais: Evangélico de Vila Velha, Santa Casa de Vitória, Nossa Senhora da Penha, em Santa Leopoldina, São José de Colatina e Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), em Vitória.

A identificação dos pacientes será feita por meio do Sistema de Regulação Estadual. Serão 1.066 cirurgias ginecológicas para mulheres na faixa etária de igual ou maior que 15 anos e 1.557 cirurgias angiológicas para mulheres e homens na faixa etária de igual ou maior que 20 anos. Além de 1.071 cirurgias oftalmológicas e 53 de reconstrução mamária.