Musa da Piedade é a ganhadora do concurso Garota do Samba 2018

A grande vencedora do concurso Garota do Samba 2018 foi Raiane Cristo Leandro, de 25 anos, da escola de samba Unidos da Piedade. Foram 270 mil votos no total para a primeira colocada, que ficou com 47% da preferência, apenas 3% a mais que a segunda colocada, Alexia Cardoso, da Mocidade Unidos da Glória (MUG). Na terceira posição ficou Carolina Monteiro, da Pega no Samba, com 8% dos votos.

O concurso da TV Gazeta - emissora oficial do Carnaval de Vitória - registrou 600 mil votos em 2018. A competição existe desde 2011. O grande momento para a vencedora, no entanto, significa uma volta por cima, como ela mesmo diz. Raiane também é advogada e há cinco anos mal sabia sambar.

Eu entrei no samba mais velha, com 20 anos. Comecei em uma comunidade em Vila Velha, mas não fui tão abraçada. Fiquei durante três anos e depois fui para a outra agremiação. Aprendi a sambar por conta própria, com aulas particulares. Eu não vim de berço e tive que ir atrás

Raiane passou por várias escolas antes de entrar na Piedade - agremiação mais antiga do Carnaval de Vitória - e já de cara encarou a responsabilidade de ser a representante no concurso pela escola.

O convite veio após a advogada ganhar um outro concurso, o de rainha do carnaval, no ano passado - quando Raiane ainda representava a Novo Império. Ela fez parte da Família Real pela primeira vez, com preparação que demorou um ano, de acordo com ela.

Para Raiane, a Unidos da Piedade ganha ainda mais importância na vida dela, mesmo tendo pouco tempo pela agremiação. Hoje ela representa a minha vida porque abriu as portas para realizar o meu sonho. Então é um carinho muito grande que tenho pela escola. Estou com tanta emoção que nem consigo falar direito, ponderou.

Raiane tem 1,69 de altura e 62 quilos. E quem pensa que o carnaval já acabou para ela está enganado. Ela vai desfilar como musa pela Unidos da Piedade, a terceira escola e atravessar o Sambão do Povo, fantasiada de índia.

Vou vir como musa de uma ala coreografada. É uma responsabilidade muito grande. Agora vou ensaiar com a fantasia, porque tem diferença. A Piedade está movendo muitas pessoas então a expectativa é muito grande,finalizou.

Avencedora do concurso Garota do Samba 2018, Raiane Cristo Leandro, de 25 anos, diz que o grande momento significa uma volta por cima. Ela também é advogada e há cinco anos mal sabia sambar. Ela afirma que aprendeu por conta própria e teve pouca ajuda para aprender, principalmente dentro de grandes escolas que participou antes de representar a Unidos da Piedade.

Foram 270 mil votos no total para a primeira colocada, que ficou com 47% dos votos, apenas 3% a mais que a segunda colocada, Alexia Cardoso, da Mocidade Unidos da Glória (MUG). Na terceira posição ficou Carolina Monteiro, da Pega no Samba, com 8% dos votos.

BATE-PAPO COM A GANHADORA

Como é para você receber pela primeira vez um título como esse?

Estou muito feliz. É um sentimento de gratidão mesmo. Eu faço isso por paixão. Sou apaixonada pelo samba, por essa energia e por essa explosão de sentimentos dentro de mim agora.

A diferença foi muito pouca para a segunda colocada, de 3%. Você achou que daria tanta repercussão o concurso?

Foram muitos votos. Eu não sabia que era tão querida, com 270 mil votos. É muita coisa. Eu imaginei que daria uma repercussão porque a cobertura é da Globo. Mas está sendo ainda mais do que a gente imagina, graças a Deus.

Como foi sua trajetória?

Eu entrei no samba mais velha, com 20 anos. Comecei em uma comunidade em Vila Velha. Fiquei durante três anos e depois fui pra outra agremiação. Aprendi a sambar por conta própria, com aulas particulares. Até que eu tive o título de rainha do Carnaval (2017) e fui convidada a representar a Piedade no concurso Garota do Samba. Hoje eu tenho uma agremiação, mas digo que tudo foi conquistado. Eu não venho de berço e tive que ir atrás.

O que você como Garota do Samba pretende representar?

Pretendo representar a imagem da sambista que busca um espaço, independente da idade, para começar a aprender e tirar a pressão que colocam sobre você. Essa cultura é para quem realmente ama. Se quer se dedicar, merece um espaço.

O que a Piedade representa para você?

Hoje ela representa a minha vida porque abriu as portas para realizar o meu sonho. Então é um carinho muito grande que tenho pela escola. Estou com tanta emoção que nem consigo falar direito.

Como será o Carnaval de Vitória para você?

Vou desfilar como musa de uma ala coreografada. É uma responsabilidade muito grande. Agora vou ensaiar com a fantasia, porque tem diferença. A Piedade está movendo muitas pessoas, então a energia positiva é muito grande.

Além do Carnaval, quais os próximos passos para uma Garota do Samba?