Muro de casa desaba e moradores ficam presos em Cariacica

Por conta da forte chuva que atinge o Espírito Santo desde a madrugada desta sexta-feira (26), um muro de uma casa desabou no bairro Porto Santana, em Cariacica. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas de uma família não conseguiam sair da residência.
Equipes da corporação estiveram no local junto à Defesa Civil Municipal.
Em um vídeo enviado por um internauta do Gazeta Online, a viatura da Defesa Civil aparece tentando passar e a equipe pede passagem para os motoristas que estavam obstruindo a via para realizar o socorro.
Por volta das 20h20 o Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi finalizada e que a família nada sofreu.
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