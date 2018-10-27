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Porto Santana

Muro de casa desaba e moradores ficam presos em Cariacica

Por volta das 20h20 o Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi finalizada e que a família nada sofreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 23:09

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 23:09

Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta
Por conta da forte chuva que atinge o Espírito Santo desde a madrugada desta sexta-feira (26), um muro de uma casa desabou no bairro Porto Santana, em Cariacica. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas de uma família não conseguiam sair da residência.
> Quase 100 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas na Serra
Equipes da corporação estiveram no local junto à Defesa Civil Municipal.
Em um vídeo enviado por um internauta do Gazeta Online, a viatura da Defesa Civil aparece tentando passar e a equipe pede passagem para os motoristas que estavam obstruindo a via para realizar o socorro.
Por volta das 20h20 o Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi finalizada e que a família nada sofreu.
VEJA VÍDEO

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