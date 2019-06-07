Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Projeto de lei

Multas aumentam em 10 anos e especialistas temem piora

Especialistas afirmam que sem punição, motoristas não usem mais cadeirinhas para transportar crianças

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 22:29

Publicado em 

06 jun 2019 às 22:29
Deputados e senadores defendem multa para quem não usa a cadeirinha Crédito: Shutterstock
Em dez anos foram aplicadas 7.288 multas a motoristas flagrados por transportar crianças sem a cadeirinha de segurança nos veículos. Em 2008 quando a lei foi criada o número correspondia a 364, enquanto que, em 2018 o número saltou para 1.020 um crescimento de 180%.
Os números foram passados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Para especialistas, os números apontam que a lei já não respeitada e o quadro pode piorar se for retirada a punição para quem anda com crianças nos carros sem o equipamento.
Mudanças de Bolsonaro para o Código de Trânsito dividem os leitores
O advogado especialista em Direito de Trânsito Paulo André Cirino avalia que por saber que não será punido, o motorista não ficará inibido em colocar a vida da criança em risco.
“Os números que hoje já são alarmantes só tendem a crescer. A certeza da impunidade vai fazer com que os motoristas exponham essas crianças ao risco e aí você tem uma bola de neve porque vai ter acidente, mortes, crianças com vários tipos de problemas”, alerta o especialista.
O engenheiro de trânsito Paulo Lindoso Paulo Lindoso segue a mesma linha de pensando, afirmando que tirar a obrigação da cadeirinha para transporte de crianças, é uma forma de deixá-las sem proteção no trânsito.
Saiba as mudanças no Código de Trânsito propostas pelo governo Bolsonaro
“A cadeirinha é um equipamento de segurança para as crianças e não pode ser abolido. Nós temos exemplos de veículos que capotaram, bateram, os adultos morreram e a criança ficou viva porque estava protegida pela cadeirinha”, descreve.
Na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou à Câmara dos deputados um projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, propondo eliminar multa para motoristas que transportam crianças de forma irregular.
O diretor geral do Detran, Givaldo Vieira concorda com os especialista, afirmando que o número de crianças que serão transportadas em veículos sem o equipamento de segurança vai aumentar muito. Para ele, serão outras milhares de crianças expostas ao perigo.
Em 2019, 4 mil motoristas no ES tiveram CNH suspensa por excesso de pontos
“O número vai crescer mais ainda, a gravidade dessa medida é que milhares de crianças estarão expostas ao risco de lesões graves e até de morte”, avalia Givaldo.
Mortes
Se em dez ano cresceu o número de multas aplicadas, o número de crianças de até dez que morreram em acidentes de trânsito diminuiu. De 2006 a 2017 houve uma redução de 50%. No primeiro ano foram registradas 18 mortes enquanto em 2017 foram 9 mortes.
Sobre isso, Gilvado ponderou que a redução é fruto do efeito educativo que a multa tem. “A multa tem efeito pedagógico, que responsabiliza o motorista pelo cuidado da criança”, finaliza.
SAIBA MAIS
A lei
Em vigor: está em vigor no Brasil desde 2008. Essa norma dispõe sobre as regras para o transporte seguro de crianças menores de dez anos de idade em veículos.
Punição: a falta da cadeirinha é considerada infração gravíssima, com multa de R$ 293 e perda de sete pontos na carteira.
Projeto de lei
O que propõe: o que muda com a nova proposta é que a infração não será mais punida com multa, apenas com uma advertência por escrito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados