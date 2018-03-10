Mulheres protestam em Vitória contra os casos de feminicídio

Protesto em Vitória pelo fim da violência contra as mulheres Crédito: Ricardo Medeiros

Mulheres foram para as ruas do Centro de Vitória, na manhã deste sábado (10), em um protesto pata chamar a atenção da sociedade sobre os casos de feminicídio. Famílias e amigos de vítimas se reuniram na caminhada pacífica, organizada por uma igreja evangélica, aproveitando a semana em que é lembrado o Dia da Mulher. A manifestação foi encerrada por volta das 10h30.

No início da caminhada, cartazes traziam a lembrança das mulheres mortas no Espírito Santo. Andrielly, morta dentro de casa e com a suspeita de ter sido o próprio namorado. Milena Gottardi, assassinada no final do ano passado a mando do ex-marido. A menina Araceli Cabrera, a advogada Gabriela Silva de Jeses, e tantas outras vítimas.

A família de Djanira Rangel, por exemplo, veio em peso pedir justiça. Ela foi assassinada em 2011 pelo noivo, aos 60 anos de idade, no bairro da Penha em Vitória.

"Tem sete anos que minha mãe foi assassinada brutalmente. Ela era cheia de vida, linda, maravilhosa. O cara ficou dois anos e meio preso e já está solto. A nossa intenção é pedir Justiça", falou a filha Adriana Rangel. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o noivo foi solto em 2014, por decisão judicial.

A caminhada foi organizada pela Igreja Evangélica Quadrangular por causa do Dia da Mulher. Antes das 10h, mais de 200 manifestantes seguiam pela Avenida Jerônimo Monteiro e tomaram a Escadaria do Palácio Anchieta, onde encerraram o ato.