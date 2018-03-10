Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência contra a mulher

Mulheres protestam em Vitória contra os casos de feminicídio

Vítimas do Espírito Santo foram lembradas durante a caminhada pacífica, que terminou nas escadarias do Palácio Anchieta

Publicado em 10 de Março de 2018 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 15:38
Protesto em Vitória pelo fim da violência contra as mulheres Crédito: Ricardo Medeiros
Mulheres foram para as ruas do Centro de Vitória, na manhã deste sábado (10), em um protesto pata chamar a atenção da sociedade sobre os casos de feminicídio. Famílias e amigos de vítimas se reuniram na caminhada pacífica, organizada por uma igreja evangélica, aproveitando a semana em que é lembrado o Dia da Mulher. A manifestação foi encerrada por volta das 10h30.
No início da caminhada, cartazes traziam a lembrança das mulheres mortas no Espírito Santo. Andrielly, morta dentro de casa e com a suspeita de ter sido o próprio namorado. Milena Gottardi, assassinada no final do ano passado a mando do ex-marido. A menina Araceli Cabrera, a advogada Gabriela Silva de Jeses, e tantas outras vítimas.
A família de Djanira Rangel, por exemplo, veio em peso pedir justiça. Ela foi assassinada em 2011 pelo noivo, aos 60 anos de idade, no bairro da Penha em Vitória.
"Tem sete anos que minha mãe foi assassinada brutalmente. Ela era cheia de vida, linda, maravilhosa. O cara ficou dois anos e meio preso e já está solto. A nossa intenção é pedir Justiça", falou a filha Adriana Rangel. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o noivo foi solto em 2014, por decisão judicial.
A caminhada foi organizada pela Igreja Evangélica Quadrangular por causa do Dia da Mulher. Antes das 10h, mais de 200 manifestantes seguiam pela Avenida Jerônimo Monteiro e tomaram a Escadaria do Palácio Anchieta, onde encerraram o ato.
"Hoje temos uma triste estatística no estado, sendo um dos estados mais violentos do Brasil. Acreditamos que com a manifestação e a conscientização, podemos abaixar esse índice", explicou a presidente da igreja Quadrangular e organizadora do movimento, Dolores de Oliveira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados