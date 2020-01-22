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Desamparo

Mulher tenta provar que pai está vivo para receber aposentadoria na Serra

Acamado aos 88 anos, Armando Domingo dos Santos não conta com o auxílio do INSS desde outubro de 2019

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 16:48
Elizabeth Silva dos Santos ao lado do pai: cuidados 24 horas por dia Crédito: Acervo Pessoal
Cuidando do pai doente há três anos, a faxineira Elizabeth Silva dos Santos ainda precisa tirar forças e paciência para enfrentar uma luta contra o INSS (Instituto Nacional de Segurança Social). O problema perdura desde outubro de 2019, quando o órgão deixou de pagar a aposentadoria a qual o senhor Armando Domingo dos Santos, de 88 anos, tem direito.
Acamado e com Alzheimer, ele precisava ter feito a chamada prova de vida em novembro passado, para continuar a receber o auxílio. Naquele mesmo mês, a filha Elizabeth entrou em contato com o INSS e agendou a ida de uma assistente social à casa onde eles vivem, no bairro Novo Horizonte, na Serra.

Armando está acamado há um ano

O problema, segundo Elizabeth, é que esta visita nunca aconteceu  e tampouco as outras que ela garante ter agendado, por telefone e presencialmente, na agência de Jardim Limoeiro. Eu ligo toda a semana para eles, meu irmão também foi lá outro dia, mas é sempre a mesma coisa: pedem para a gente agendar e esperar dez dias. Já faz quase dois meses que estou nessa, desabafou Elizabeth.
Sem a aposentadoria de aproximadamente um salário-mínimo, ela precisou assumir integralmente os cuidados com o pai. Para isso, ela deixou o trabalho que tinha há seis anos em um banco. Antes, ela pagava uma pessoa para cuidar do idoso.
"Tive que largar o emprego para cuidar dele e agora dependo da doação de cestas básicas da igreja e da ajuda da minha família para sobreviver"
Elizabeth Silva dos Santos - Filha do senhor Armando Domingo dos Santos
A falta do dinheiro repassado pelo Governo Federal também afeta diretamente a qualidade de vida de Armando. O remédio para controlar a pressão alta é disponibilizado pelo posto de saúde, mas o mesmo não acontece com o que deveria ser tomado para frear o avanço do Alzheimer. São R$ 150,00 por mês. De onde vou tirar esse valor?, indagou a filha.
Revoltada, ela vê as contas de água e luz baterem à porta, em vez da visita da assistente. A esperança, então, vai diminuindo. Enquanto isso, a indignação aumenta. Estou em um estado de nervo que você não faz ideia. Não sei mais a quem recorrer. Estou de mãos e pés atados. Isso é um transtorno, uma humilhação!

O QUE DIZ O INSS

De acordo com as informações disponíveis no site do INSS, a prova de vida é exigida anualmente aos segurados que recebem por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético, com o objetivo de provar que estão vivos e, assim, evitar fraudes e pagamentos indevidos.
Especificamente sobre o caso de Armando, o INSS informou, na primeira semana deste mês, que seria necessário o cadastro do representante legal e curador do idoso  processo que foi iniciado nesta segunda-feira (20). O representante será nomeado como administrador provisório por 180 dias, enquanto dá entrada no pedido de curatela, indicou a nota.
O INSS não soube informar quanto tempo esse processo deve demorar e por que ele não foi solicitado anteriormente, mas garantiu que, quando finalizado, os valores bloqueados temporariamente serão todos liberados à família. Depois, bastará que a prova de vida seja feita anualmente dentro do prazo para que o auxílio não seja novamente bloqueado.

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