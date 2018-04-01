Mulher suspeita de furtar televisão da Assembleia é presa

Polícia Civil investiga arrombamento na Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Gabriela Singular

furtado uma televisão de 30 polegadas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo,em Vitória, foi presa na noite deste sábado (31). Segundo a polícia, a mulher que arrombou a janela para cometer o furto está em situação de rua. Ela foi detida nas proximidades do prédio por policiais militares que atuam na Assembleia. Uma mulher, suspeita de ter, foi presa na noite deste sábado (31). Segundo a polícia, a mulher que arrombou a janela para cometer o furto está em situação de rua. Ela foi detida nas proximidades do prédio por policiais militares que atuam na Assembleia.

De acordo com o Sargento Daniel e o Soldado Alceir, que realizaram a prisão, a TV não foi localizada, pois também teria sido roubada da mulher. Ela foi detida e levada para o DPJ de Vitória. Ainda não se sabe o nome, idade, e o que motivou a ação da mulher.

O FURTO

A Assembleia Legislativa foi alvo de um arrombamento na tarde desta terça-feira (30. O ladrão entrou por uma uma janela do andar térreo, roubou uma televisão de 30 polegadas e saiu do prédio com o equipamento e uma bolsa, que ainda não se sabe se foi roubada do local. O equipamento ficava na sala da diretoria dos procuradores. A perícia da Polícia Civil esteve no local.

De acordo com Fernando Carreiro, chefe da comunicação da presidência da Casa, as imagens de videomonitoramento revelaram que o arrombamento aconteceu ao meio dia. A janela quebrada fica no andar térreo do prédio, voltada para a Terceira Ponte. Por ela o ladrão entrou e saiu com o material roubado, por volta das 13 horas. Após a constatação do roubo, a equipe de segurança da Casa acionou o Ciodes e uma equipe da perícia da Polícia Civil foi ao local, com a presença de um delegado.

As suspeitas iniciais, segundo Carreiro, é de que o arrombamento tenha sido promovido por um usuário de drogas. "É a suspeita inicial do delegado. O equipamento seria destinado a compra de drogas", relatou, acrescentando que desde que os policiais militares deixaram de ficar na Casa, a segurança enfrenta mais dificuldades. Segundo o chefe da comunicação, mesmo entrando na sala da diretoria dos procuradores, o ladrão não teve acesso a outras ambientes do prédio, já que todas as portas ficam trancadas e ele acabou saindo pela mesma janela que entrou.

Em decorrência destas situações, a diretoria de segurança pretende sugerir à Mesa Diretora da Casa algumas providências. Uma delas é que sejam colocadas grades em todas as janelas que estejam localizadas no térreo do prédio. Outra alternativa é a instalação de um sistema de infravermelho, que acionaria um alarme quando alguém entrar no ambiente.

Uma televisão foi levada de uma sala próxima ao Plenário. Em dezembro, os deputados abriram uma sindicância para apurar os fatos. No ano passado, a Casa já havia sido arrombada.. Em dezembro, os deputados abriram uma sindicância para apurar os fatos.