Mulher se joga de carro roubado durante perseguição em Vila Velha

Perseguição em Vila Velha Crédito: Reprodução

Uma mulher se jogou de um carro roubado durante uma perseguição da Guarda Municipal de Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Aribiri. Em princípio, os agentes chegaram a pensar que a mulher poderia ser uma vítima do bandido, mas, segundo a Guarda, ela acompanhava o criminoso que dirigia o Prisma roubado.

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A mulher, de aproximadamente 40 anos, foi levada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. Segundo o agente Neto, da Guarda Municipal, tudo começou em Aribiri em uma verificação de rotina, próximo à rua da feira. Ele estava com um colega de trabalho em motopatrulhas, por volta das 15 horas.

A gente puxou a placa e o chassi assim que paramos em um sinal e vimos que os dois não batiam. Foi uma verificação de rotina porque o Prisma é um veículo muito visado para roubos. A placa estava clonada. A original estava com restrição de furto e roubo, disse.

Depois de conferir as informações, eles pediram para o motorista parar. O condutor não respeitou a ordem e a perseguição começou por dentro do bairro Aribiri. Dois minutos depois de o motorista sair em fuga, a mulher se jogou do carro e bateu com a cabeça na calçada. Ela foi socorrida e internada, mas não há informação sobre o estado de saúde.

A perseguição terminou no bairro Ilha das Flores, onde o Prisma bateu no muro de uma casa. O motorista - que mora no mesmo bairro, segundo agente Neto - ainda tentou fugir a pé por um valão, mas foi pego por um dos agentes na subida de um morro.

VÍDEO DA PERSEGUIÇÃO



