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Mulher se joga de carro roubado durante perseguição em Vila Velha

Criminoso foi detido pela Guarda Municipal; a mulher, que era acompanhante do bandido, foi hospitalizada

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 21:35
Perseguição em Vila Velha Crédito: Reprodução
Uma mulher se jogou de um carro roubado durante uma perseguição da Guarda Municipal de Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Aribiri. Em princípio, os agentes chegaram a pensar que a mulher poderia ser uma vítima do bandido, mas, segundo a Guarda, ela acompanhava o criminoso que dirigia o Prisma roubado.
Mulher se joga de carro roubado durante perseguição em Vila Velha
A mulher, de aproximadamente 40 anos, foi levada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. Segundo o agente Neto, da Guarda Municipal, tudo começou em Aribiri em uma verificação de rotina, próximo à rua da feira. Ele estava com um colega de trabalho em motopatrulhas, por volta das 15 horas.
A gente puxou a placa e o chassi assim que paramos em um sinal e vimos que os dois não batiam. Foi uma verificação de rotina porque o Prisma é um veículo muito visado para roubos. A placa estava clonada. A original estava com restrição de furto e roubo, disse.
Depois de conferir as informações, eles pediram para o motorista parar. O condutor não respeitou a ordem e a perseguição começou por dentro do bairro Aribiri. Dois minutos depois de o motorista sair em fuga, a mulher se jogou do carro e bateu com a cabeça na calçada. Ela foi socorrida e internada, mas não há informação sobre o estado de saúde.
A perseguição terminou no bairro Ilha das Flores, onde o Prisma bateu no muro de uma casa. O motorista - que mora no mesmo bairro, segundo agente Neto - ainda tentou fugir a pé por um valão, mas foi pego por um dos agentes na subida de um morro. 
VÍDEO DA PERSEGUIÇÃO
 
Na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, os agentes da Guarda Municipal verificaram com a Polícia Civil que o homem tinha passagem por tráfico de drogas. 

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