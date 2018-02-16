Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Mulher que invadiu posto em Vila Velha é indiciada por embriaguez
Veja vídeo

Mulher que invadiu posto em Vila Velha é indiciada por embriaguez

Acidente aconteceu em janeiro; motorista perdeu o controle do veículo e atingiu a loja de conveniência de um posto de combustível em Itapoã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 20:14

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 20:14

Carro invade posto de combustível em Itapoã, Vila Velha Crédito: Wanessa Scardua
A motorista que invadiu uma loja de conveniências de um posto em Vila Velha, em janeiro deste ano, foi indiciada por embriaguez ao volante, afastamento do local do acidente, desobediência à ordem legal e desacato. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16), data em que a Polícia Civil encerrou o inquérito. 
O titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, Maurício Gonçalves, também pediu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da motorista. O nome dela não foi divulgado, apenas as iniciais M.T.D.
O acidente aconteceu na madrugada do dia 7 de janeiro. A acusada, de 31 anos, dirigia um Peugeout, perdeu o controle da direção e atingiu um posto na Avenida Francelina Setubal, no bairro Itapoã. A loja de conveniência ficou completamente destruída.
Na ocasião, a condutora alegou que estava passando mal no momento do acidente e foi encaminhada para um hospital da região. O prejuízo estimado para o dono do estabelecimento foi de cerca de R$ 300 mil.
Câmeras de segurança do posto registraram o momento em que o carro invadiu o local em alta velocidade e quase atropelou um frentista. 
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados