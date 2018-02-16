Mulher que invadiu posto em Vila Velha é indiciada por embriaguez

Carro invade posto de combustível em Itapoã, Vila Velha Crédito: Wanessa Scardua

A motorista que invadiu uma loja de conveniências de um posto em Vila Velha , em janeiro deste ano, foi indiciada por embriaguez ao volante, afastamento do local do acidente, desobediência à ordem legal e desacato. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16), data em que a Polícia Civil encerrou o inquérito.

O titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, Maurício Gonçalves, também pediu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da motorista. O nome dela não foi divulgado, apenas as iniciais M.T.D.

O acidente aconteceu na madrugada do dia 7 de janeiro. A acusada, de 31 anos, dirigia um Peugeout, perdeu o controle da direção e atingiu um posto na Avenida Francelina Setubal, no bairro Itapoã . A loja de conveniência ficou completamente destruída.

Na ocasião, a condutora alegou que estava passando mal no momento do acidente e foi encaminhada para um hospital da região. O prejuízo estimado para o dono do estabelecimento foi de cerca de R$ 300 mil.

Câmeras de segurança do posto registraram o momento em que o carro invadiu o local em alta velocidade e quase atropelou um frentista.